Марка із зруйнованим Кримським мостом з’явиться у першій половині листопада – «Укрпошта»

Компанія «Укрпошта» анонсувала випуск поштової марки «Кримський міст на біс!», повідомляє пресслужба поштового оператора в суботу.

«Оскільки до театру воєнних дій в Україні прикуті погляди мільйонів експертів, дипломатів, політиків та звичайних людей з усього світу, і не всі вони розуміють сакральну значущість Кримського мосту для Росії та важливість його пошкодження для ходу українсько-російської війни, було вирішено для ескізу марки використати сцену з відомого фільму. Точно так само, як ширився міф про непотоплюваність пароплаву, так і росія вибудувала міф про те, що Кримський міст – символ вічного зв’язку українського Криму з Росією», – йдеться в пресрелізі.

Повідомляється, що наклад марок – 7 млн екземплярів. Номінальна вартість марки М, що дорівнює вартості 18 грн за марку або 126 грн за аркуш з 7 марок. До марки буде випущено конверт «Перший день», немаркований художній конверт та картку.

«Окрім основного сюжету, марка містить кілька цікавих деталей і натяків: недопалок в руках у героїні, як свідчення того, що останнім часом окупанти дуже потерпають від куріння в заборонених місцях, легковий автомобіль окупантів, що рушив у прірву, гублячи награбовані пральні машини та інше добро, Байрактар, що «випадково» пролітав над мостом, розбитий ворожий танк, який у складі колони переправлявся окупантами на фронт. Деталі щодо дати виходу марки і умов продажу буде опубліковано додатково», – розповіли в «Укрпошті».

Автор випуску Юрій Шаповал – український художник-живописець, працює в техніці живопису, графіки та інсталяції.

Кримський міст, що з’єднує тимчасово окупований український півострів Крим із територією РФ, активно використовується Кремлем для підкріплення російської армії у війні проти України. Сьогодні вранці на мосту стався вибух.