Удар по іміджу Путіна та армії Росії: на Заході коментують вибух на Кримському мосту

8 жовтня стався вибух на автомобільно-залізничному мосту, що з’єднує Росію з окупованим Кримським півостровом. Вибух пошкодив важливий маршрут постачання для російських військ на окупованій частині України, а також завдав удару по іміджу Путіна та його війська, говорять експерти.

Україна не взяла на себе відповідальності за удар. Російська влада заявила, що причиною пошкоджень став вибух бомби, який спричинив пожежу на потязі, що перевозив паливо.

Такий залізо-бетонний міст досить складно зруйнувати, зауважує австралійський генерал у відставці Мік Раян. «Потрібно багато вибухівки і гарний план знесення», – написав він у твітері.

Аналітик Bellingcat Крісто Грозєв розмістив відео, на якому видно, як вантажівку оглядають перед виїздом на міст російські службовці, але не знаходять нічого підозрілого. «Один із можливих сценаріїв, – твітує Грозєв, – це те, що вантажівка була заповнена чимось достатньо законним, але таким, що можна перетворити на зброю. Наприклад нітратом амонію. Добривом».

Через місце розташування, пошкодження, а також некомпетентність російського війська, не думаю, що Керченський міст відбудують скоро

Росія заявила про намір швидко відбудувати міст. У здатності це зробити висловив сумнів колишній командувач сил НАТО Марк Гертлінг.

«Через місце розташування, пошкодження як залізничної так і автомобільної ділянок, а також некомпетентність російського війська, не думаю, що Керченський міст відбудують скоро», – зазначив у твітері Гертлінг.

Він також вказує на значення удару для майбутньої стратегії Росії та України, адже пошкодження мосту ще більше ускладнить логістику для Росії, яка тепер «матиме менше можливостей для адаптації».

Раян вказує на те, що руйнування мосту не здатне повністю відрізати окупований Росією південь від каналів постачання, адже залишаються дорога через Мелітополь та поставки морем. Однак виведення мосту з ладу збільшить важливість утримання контролю росіян над Мелітополем.

Охочих виїхати з Криму, ймовірно, буде ще більшою. Брак довіри Путіну та його війську зросте

Вибух показав, що Росія не здатна зберегти контроль над будь-яким із окупованих регіонів, каже Раян і прогнозує масовий виїзд росіян із Криму.

«Якщо нас вразив відтік росіян після нещодавньої атаки на авіаційну базу, тепер охочих виїхати з Криму, ймовірно, буде ще більшою. Брак довіри Путіну та його війську зросте», – твітує Раян.

На тому, що вибух завдав значної шкоди іміджу Путіна наголошує і британський історик Тімоті Снайдер. Він зазначив у твітері, що вибух на Керченському мосту не лише «зашкодив російської логістиці», але і зруйнував основний символ путінської влади – Керченський міст.

Вибух стався лише через день після 70-річного ювілею Путіна. «Що за день народження без подарунків?» – іронічно твітує колишній литовський дипломат Лінас Лінкявічус. У дописі Лінкявічус додав відео палаючого мосту.

Вибух на Кримському мосту з подальшою пожежею стався вранці 8 жовтня. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом у вантажного потяга, потім – що вибухнула вантажівка. Рух мостом перекрили. Конструкція споруди частково обрушена.