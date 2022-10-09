З’явилися фото затору перед Керченським мостом з боку Криму

При в'їзді на Керченський (Кримський) міст, яким дозволили проїзд лише для легкових авто, зібралися сотні машин, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.



Рух здійснюється у реверсивному режимі, партіями по 100 автомобілів.

На трасі «Таврида» затор починається біля дев'ятого кілометра шосе на під'їзді до Керчі.



Вантажний транспорт та автобуси не пропускають на Керченський міст, вони можуть залишити півострів поромною переправою. Фури прямують через смт Багерове.



Російський держтелеканал «Вісті Крим» повідомив, що на Керченському мосту встановили обмеження швидкості для легкових авто - 30 км/год. За даними телеканалу, затор перед мостом з боку Керчі розтягнувся щонайменше на 5 кілометрів.

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8 жовтня стався вибух на автомобільно-залізничному мосту, що з’єднує Росію з окупованим Кримським півостровом. Вибух пошкодив важливий маршрут постачання для російських військ на окупованій частині України. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом у вантажного поїзда, потім – що вибухнула вантажівка. Рух мостом перекрили.

Україна не брала на себе відповідальності за удар, але видання The New York Times повідомило з посиланням на неназваного високопоставленого українського чиновника, що українські спецслужби організували напад.