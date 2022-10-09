ISW: серед військових блогерів у Росії вперше пролунала пряма критика Путіна – через Кримський міст

У Росії після пошкодження Кримського мосту вперше пролунала критика президента Володимира Путіна з боку військових блогерів, написав у щоденному звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Деякі націоналістичні голоси відзначили, що Путін і його близьке оточення не спромоглися негайно відреагувати на напад на символічний міст, вперше висловивши пряму критику Путіна. Один військовий блогер попередив, що якщо Путін не зможе вжити заходів у відповідь, це «буде сприйнято за слабкість самого президента». Інший блогер зазначив, що з боку Кремля лицемірно закликати росіян об’єднатися за Путіна, якщо він не в змозі коментувати важливі події, такі як затоплення крейсера «Москва», обмін полоненими, зокрема бійцями «Азовсталі», чи поразку на Харківському напрямку», – йдеться у звіті.

В ISW додали, що інші критикували мовчання заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва щодо вибуху, враховуючи його попередні заяви про те, що будь-який напад на Керченський міст визначатимуть як порушення російських «червоних ліній».

Російські військові блогери і пропагандисти однаково закликали Кремль відновити удари по українській інфраструктурі і при цьому не закликали Росію застосувати тактичну ядерну зброю проти України, вказують дослідники.

В ISW також звернули увагу на те, що українські й російські джерела стверджували, що після вибуху на Керченському мосту Кремль почав переслідувати військових високопосадовців, але ці повідомлення залишаються неперевіреними.

Головне управління військової розвідки (ГУР) Міноборони України повідомило про «численні арешти, затримання та блокування військових», не наводячи їхніх імен.

«Російські військові блогери, які прихильні до «ПВК Вагнера», стверджують, що Кремль замінив міністра оборони Росії Сергія Шойгу і начальника Генштабу РФ генерала армії Валерія Герасимова нібито на Тульського губернатора Олексія Дюміна і заступника головнокомандувача сухопутними військами генерал-лейтенанта Олександра Матовнікова відповідно. Наразі ISW не може незалежно перевірити жодне з цих повідомлень», – йдеться у звіті.

В ISW також зауважили, що Кремль, ймовірно, продовжує виставляти Міністерство оборони Росії винним у ситуації з вибухом на Керченському мосту й іншими невдачами російської армії, щоб зняти провину з Путіна. Російське Міноборони наразі офіційної заяви щодо інциденту не робило.

«Російське опозиційне видання Meduza повідомило, що Адміністрація президента РФ розіслала російським ЗМІ інструкцію, як правильно применшити серйозність пошкоджень мосту, і, можливо, Кремль наказав російському Міноборони зберігати мовчання щодо цієї ситуації. Російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що Росія повинна розпочати ударну кампанію по критичній українській інфраструктурі замість того, щоб прислухатися до обіцянок російського Міноборони», – йдеться у повідомленні.

Вибух на Кримському мосту з подальшою пожежею стався вранці 8 жовтня. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом у вантажного поїзда, потім – що вибухнула вантажівка. Рух мостом перекрили.

Україна не брала на себе відповідальності за удар, але видання The New York Times повідомило з посиланням на неназваного високопоставленого українського чиновника, що українські спецслужби організували напад.