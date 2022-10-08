Внутрішньополітичні розбіжності у Кремлі набирають обертів – ISW

Оприлюднена західними ЗМІ інформація про внутрішньополітичні розбіжності всередині Кремля стрімко поширюється в РФ, підриваючи видимість стабільності режиму російського президента Володимира Путіна, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що чутки щодо протистояння у найближчому оточенні Путіна «підірвали уявлення сили та контролю», які Путін намагався показувати протягом понад 20 років свого правління.

«Деякі російські військові блогери після різкої критики голови Чечні Рамзана Кадирова та керівника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина щодо російського вищого військового командування почали припускати, що в Кремлі є дві фракції», – зазначають в ISW.

Повідомляється, що Кадиров і Пригожин є частиною фракції, яка прагне продовжувати війну та досягати своїх ідеологічних цілей незалежно від ціни. Водночас опозиційна до них фракція складається з чиновників, які хочуть вести переговори із Заходом, щоб зберегти свої активи та резиденції, але занадто бояться прямого протистояння з Путіним.

Ці думки фактично збігаються з тими, що виклали раніше британська розвідка та видання The Washington Post. Обидва джерела пишуть про розбіжності у вищих ешелонах влади, маючи на увазі публічну критику Міноборони Росії з боку Рамзана Кадирова і Євгена Пригожина, які вважаються лояльними до Володимира Путіна. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наявність «робочих суперечок» у російському керівництві не є ознакою розколу.