WP: людина з оточення Путіна прямо сказала йому про помилки під час війни

Людина з близького оточення президента Росії Володимира Путіна вступила з ним у пряму суперечку через невдачі, яких зазнає російська армія у війні проти України, повідомляє видання The Washington Post із посиланням на джерела в американській розвідці.

За повідомленням, про деталі конфлікту, як і про ім’я людини, яка вступила в суперечку з Путіним, розвідка повідомила президенту США Джо Байдену під час одного з регулярних брифінгів. Видання імені цієї особи не називає.

Як пише WP, наближений до Путіна доніс до його відома побоювання, пов’язані з організацією кампанії, неефективним управлінням і помилками, допущеними воєначальниками. Особливо, як вважають джерела в американській розвідці, люди з оточення Путіна незадоволені втратами, яких зазнає Росія, і великими недоліками у роботі військового відомства, які виявила війна.

Як зазначає видання, про випадки прямої незгоди з Путіним людей із його «ближнього кола» раніше не було відомо. Нові розвіддані у поєднанні з недавніми коментарями російських офіційних осіб говорять про розбіжності у вищих ешелонах влади, пише газета, ймовірно, маючи на увазі публічну критику Міноборони Росії з боку Рамзана Кадирова і Євгена Пригожина, які вважаються лояльними до Путіна.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що відомості американської розвідки про людину з найближчого оточення, яка прямо вказала Путіну на помилки, «абсолютно не відповідає дійсності». Він, однак, визнав наявність «робочих суперечок» у російському керівництві, сказавши, що такі суперечки – не ознака розколу.

За останні тижні українські війська провели успішні наступальні операції – у Харківській області (згодом наступ продовжився на півночі Донецької та Луганської областей), а також під Херсоном. Незабаром після першого наступу Путін оголосив у Росії так звану часткову мобілізацію.

Крім того, 30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей. Він же раніше підписав указ про визнання «незалежності» цих регіонів, виходячи з проведених там під контролем Москви так званих референдумів.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.