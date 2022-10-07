Олександра Матвійчук, організація якої отримала «Нобеля», закликала створити міжнародний трибунал для Путіна, Лукашенка

Олександра Матвійчук, голова української правозахисної групи «Центр громадянських свобод», яка отримала Нобелівську премію миру, заявила, що президент Росії Володимир Путін повинен постати перед міжнародним трибуналом за війну проти України, яка забрала тисячі життів.

«ООН і держави-учасниці мають вирішити проблему «прогалини у відповідальності» та забезпечити шанс на справедливість сотням тисяч жертв воєнних злочинів. Без цього стійкий мир у нашому регіоні неможливий. Потрібно створити міжнародний трибунал і притягнути Путіна, Лукашенка й інших воєнних злочинців до відповідальності», – написала Матвійчук у фейсбуці через кілька годин після того, як її організацію назвали одним із лауреатів Нобелівської премії миру.

«ООН і держави-учасниці мають провести реформу міжнародного миру й безпеки, щоб створити гарантії для всіх країн та їхніх громадян незалежно від їхньої участі чи неучасті у військових блоках чи військової потужності. Росія має бути виключена із Ради безпеки ООН за систематичні порушення статуту ООН», – додала вона.

Матвійчук також закликала виключити Росію з Ради безпеки ООН «за систематичні порушення статуту ООН».

«Центр громадянських свобода» розділив цьогорічного Нобеля з російською правозахисною організацією «Меморіал» і ув’язненим білоруським дисидентом Алесем Беляцьким, який заснував правозахисну групу «Вясна».