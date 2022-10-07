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Політика

«Нобель» для українських правозахисників: чому розгорілася суперечка?

Олександра Матвійчук, голова ЦГС: Росія має бути виключена з Радбезу ООН, а для Путіна та Лукашенка має бути створений трибунал
  • «Нобель» для українських правозахисників: чому розгорілася суперечка?

Нобелівську премію миру 2022 року присудили українській правозахисній організації «Центр громадянських свобод». Ще двома лауреатами стали правозахисник Алесь Беляцький з Білорусі і російська організація «Меморіал».

Нобелівський комітет вказав, що премію вручили за те, що всі вони «доклали видатних зусиль, щоб задокументувати воєнні злочини, порушення прав людини та зловживання владою».

  • Російська армія б'є по житлових будинках Запоріжжя. Як цьому протидіяти?

Запоріжжя другий день поспіль потерпає від масованих обстрілів. Крім ракет, російська армія почала використовувати для ударів по місту іранські дрони-камікадзе Shahed. Під вогонь потрапили багатоповерхові житлові будинки і інфраструктурні об’єкти. Кількість загиблих внаслідок останніх обстрілів збільшилася до 12 людей.

Байден про у ядерні погрози Кремля

Джо Байден назвав реальною ядерну загрозу з боку Росії. Президент США заявив, що Путін не жартує, і вперше з моменту Карибської кризи 1962 світ знаходиться на порозі ядерної війни.

Про це та не тільки дивіться у Свобода Live:

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