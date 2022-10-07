«Нобель» для українських правозахисників: чому розгорілася суперечка?

Нобелівську премію миру 2022 року присудили українській правозахисній організації «Центр громадянських свобод». Ще двома лауреатами стали правозахисник Алесь Беляцький з Білорусі і російська організація «Меморіал».

Нобелівський комітет вказав, що премію вручили за те, що всі вони «доклали видатних зусиль, щоб задокументувати воєнні злочини, порушення прав людини та зловживання владою».

Російська армія б'є по житлових будинках Запоріжжя. Як цьому протидіяти?

Запоріжжя другий день поспіль потерпає від масованих обстрілів. Крім ракет, російська армія почала використовувати для ударів по місту іранські дрони-камікадзе Shahed. Під вогонь потрапили багатоповерхові житлові будинки і інфраструктурні об’єкти. Кількість загиблих внаслідок останніх обстрілів збільшилася до 12 людей.

Байден про у ядерні погрози Кремля

Джо Байден назвав реальною ядерну загрозу з боку Росії. Президент США заявив, що Путін не жартує, і вперше з моменту Карибської кризи 1962 світ знаходиться на порозі ядерної війни.

Про це та не тільки дивіться у Свобода Live: