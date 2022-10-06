Французька письменниця Анні Ерно отримає Нобелівську премію з літератури

82-річна французька письменниця Анні Ерно стала лауреаткою Нобелівської премії з літератури. Оголошення відбулося 6 жовтня у Стокгольмі.

Авторка нагороджена «за хоробрість і клінічну точність, з якою вона розкриває витоки відчуженості і колективні обмеження особистої пам’яті».

У своїх книжках письменниця осмислює події та ситуації сучасності через автобіографічні історії.

Ерно почала писати автобіографічні романи, але швидко відмовилася від художньої літератури на користь мемуарів.

Вона написала понад 20 книжок, більшість із яких дуже короткі, у них йдеться про події її життя та життя людей, які її оточують.

Одним із фаворитів букмекерів цього року був 75-річний британський письменник індійського походження Салман Рушді, на якого в серпні було скоєно замах.

Минулого року лауреатом Нобелівської премії з літератури став британсько-танзанійський письменник Абдулразак Ґурна.

7 жовтня в Осло назвуть лауреата Нобелівської премії миру. Премію з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля, засновану в 1968 році Банком Швеції, присудять 10 жовтня.

Призовий фонд за кожну номінацію становитиме десять мільйонів шведських крон (близько 900 тисяч доларів).

Нагороди будуть вручені в річницю смерті Нобеля 10 грудня.