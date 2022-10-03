Нобелівську премію з фізіології чи медицини присудили за вивчення давньої людини

Фахівець з еволюційної генетики, шведський біолог Сванте Паабо став лауреатом Нобелівської премії з фізіології чи медицини 2022 року. Про це повідомив 3 жовтня Нобелівський комітет.

Премію присудили за «за відкриття, пов’язані з геномами вимерлих гомінідів і з еволюцією людини», – йдеться у пресрелізі організаторів.

Шведський учений першим секвенував (частково розшифрував) геном неандертальця і став першовідкривачем одного з предків сучасних людей Денисівської людини, йдеться в повідомленні комітету. ДНК предків людини можна порівнювати з сучасними, що дозволяє багато дізнатися про еволюцію виду та розселення по планеті.

Крім того, вчений розвинув методи виділення, очищення та аналізу давніх ДНК. Роботи Паабо дали основу для нового напряму у науці, палеогеноміки, йдеться у повідомленні.

Минулого року Нобелівську премію в галузі фізіології або медицини присудили американцям Девіду Джуліусу і Ардему Патапутіану «за відкриття рецепторів температури і дотику».

Премія, яка вважається однією з найпрестижніших у науковому світі, складає 10 мільйонів шведських крон (900 357 доларів).

4 та 5 жовтня будуть оголошені Нобелівські премії з фізики і хімії, а 6 і 7 жовтня академія оголосить лауреатів з літератури і миру відповідно.

Премію з економіки буде оголошено 10 жовтня, хоча вона не передбачена заповітом Альфреда Нобеля. Премія з економіки була заснована Центральним банком Швеції в 1968 році – на честь 300-річчя заснування банку – з офіційною назвою «премія пам’яті Альфреда Нобеля». Її розмір, однак, такий же, як і в інших Нобелівських премій.

Нагороди будуть вручені в річницю смерті Нобеля 10 грудня.