Нобелівську премію з хімії присудили за новий метод надшвидкого синтезу молекул

Нобелівську премію з хімії у 2022 році отримали вчені зі США Каролін Бертоцці та Баррі Шарплес, а також данець Мортен Мелдал «за розробку методів клік-хімії та біоортогональної хімії».

«Нобелівська премія з хімії 2022 року покликана спростити складні процеси. Клік-хімія та біоортогональні реакції перенесли хімію в епоху функціоналізму. Клік-хімія використовується при розробці фармацевтичних препаратів, для картирування ДНК і створення матеріалів, більш доречних для цієї мети. Використовуючи біоортогональні реакції, дослідники покращили націленість протиракових препаратів», – йдеться у повідомленні Нобелівського комітету.

У 2021 році лауреатами Нобелівської премії з хімії стали Бенджамін Ліст та Девід Макміллан. Премію присудили за розвиток асиметричного органокаталізу.

Днем раніше Нобелівську премію з фізики отримали вчені Ален Аспе, Джон Клаузер та Антон Цайлінґер за «експерименти із заплутаними фотонами, відкриття порушення нерівностей Белла та новаторство у квантовій інформатиці».

Вчені змогли провести новаторські експерименти з використанням заплутаних квантових станів, коли дві частинки поводяться як єдине ціле, навіть, якщо вони розділені.

3 жовтня Нобелівську премію у галузі фізіології та медицини отримав шведський вчений Сванте Паабо за дослідження ДНК давніх людей та еволюції людини.

6 жовтня оголосять лауреата Нобелівської премії з літератури.

Лауреата премії миру назвуть 7 жовтня.

Премію з економічних наук присудять 10 жовтня.