Нобелівську премію з хімії присудили за новий метод надшвидкого синтезу молекул

Нобелівську премію з хімії у 2022 році отримали вчені зі США Каролін Бертоцці та Баррі Шарплес, а також данець Мортен Мелдал «за розробку методів клік-хімії та біоортогональної хімії».
«Нобелівська премія з хімії 2022 року покликана спростити складні процеси. Клік-хімія та біоортогональні реакції перенесли хімію в епоху функціоналізму. Клік-хімія використовується при розробці фармацевтичних препаратів, для картирування ДНК і створення матеріалів, більш доречних для цієї мети. Використовуючи біоортогональні реакції, дослідники покращили націленість протиракових препаратів», – йдеться у повідомленні Нобелівського комітету.
У 2021 році лауреатами Нобелівської премії з хімії стали Бенджамін Ліст та Девід Макміллан. Премію присудили за розвиток асиметричного органокаталізу.
Днем раніше Нобелівську премію з фізики отримали вчені Ален Аспе, Джон Клаузер та Антон Цайлінґер за «експерименти із заплутаними фотонами, відкриття порушення нерівностей Белла та новаторство у квантовій інформатиці».
Вчені змогли провести новаторські експерименти з використанням заплутаних квантових станів, коли дві частинки поводяться як єдине ціле, навіть, якщо вони розділені.
3 жовтня Нобелівську премію у галузі фізіології та медицини отримав шведський вчений Сванте Паабо за дослідження ДНК давніх людей та еволюції людини.
6 жовтня оголосять лауреата Нобелівської премії з літератури.
Лауреата премії миру назвуть 7 жовтня.
Премію з економічних наук присудять 10 жовтня.
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