Жадан отримав нагороду Ганни Арендт за «політичне мислення»

Німецький фонд Генріха Бьолля присудив українському письменнику і музиканту Сергію Жадану нагороду імені Ганни Арендт за «політичне мислення». Про це організація повідомила 14 липня.

За повідомленням, Жадан, окрім літературної діяльності, є «великим громадянином у розумінні Арендт, що дбає про суспільство, в якому живе і працює».

«Погляди, які Сергій Жадан дає своїм читачам на українське суспільство та те, як він розповідає про виживання у війні (з 2014 року), є унікальними в новітній європейській суспільній літературі», – коментують у фонді.

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Жадан подякував журі за цю нагороду.

«Можу лише вкотре повторити, що нині всі нагороди, отримані українським мистецтвом у світі, є передусім нагородами нашим читачам, слухачам та глядачам, себто мільйонам українців, котрі своєю боротьбою, своїм опором, своєю щоденною працею стверджують у світі Україну. Велика честь бути причетним до цього народу й до цієї культури», – прокоментував він.

Церемонія вручення відбудеться в грудні 2022 року в Бремені.

У червні стало відомо, що український письменник Сергій Жадан отримає цьогорічну Премію миру німецьких книгарів.