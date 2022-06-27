Сергій Жадан отримає Премію миру німецьких книгарів

Український письменник Сергій Жадан отримає цьогорічну Премію миру німецьких книгарів.

Він отримає відзнаку «за видатну творчість і за гуманітарну позицію, з якою він піклується про людей під час війни і допомагає їм, ризикуючи своїм життям», оголосили на сайті премії.

«Дякую німецьким книговидавцям і книгорозповсюджувачам за цьогорічну Премію Миру. Дуже важливо, що в німецькому інформаційному просторі присутня Україна. Важливо, що восени на Франкфуртському книжковому ярмарку, де ця премія вручається, Україна буде предметом обговорення. Ми потребуємо зброї, але інформаційної підтримки ми потребуємо так само. Ми маємо перемогти в цій війні, ми мусимо захистити своє майбутнє. Тому нині кожен вияв підтримки української культури працює на нашу перемогу», – написав Жадан у фейсбуці.

Сергій Жадан – український письменник, перекладач, громадський діяч, фронтмен гуртів «Жадан і Собаки» та «Лінія Маннергейма».

Наразі він як волонтер допомагає ЗСУ та українцям, що постраждали від війни (зокрема, харків’янам).