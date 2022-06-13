Роман Жадана «Інтернат» став переможцем премії ЄБРР

Роман Сергія Жадана «Інтернат» в англійському перекладі Райлі Костігана-Г’юмса й Айзека Стекгауса Віллера став переможцем щорічної літературної премії Європейського банку реконструкції та розвитку.

Як повідомили у пресслужбі ЄБРР, премія в 20 тисяч євро буде поділена між автором і перекладачами.

Літературна премія ЄБРР вручається щорічно за найкращу, на думку незалежного журі, книжку автора з регіону операцій ЄБРР у перекладі англійською. Премія заснована у 2017 році.

У пресслужбі ЄБРР зауважили, що «Інтернат» Жадана – це «переконлива історія відчайдушної подорожі цивільних додому через зону конфлікту».

Сергій Жадан – український письменник, перекладач, громадський діяч, фронтмен гуртів «Жадан і Собаки» та «Лінія Маннергейма».

Наразі він як волонтер допомагає ЗСУ та українцям, що постраждали від війни (зокрема, харків’янам).