9 міністрів культури з країн Центральної Європи домовилися спільно протидіяти російській пропаганді

Вісім міністрів культури з країн Центральної Європи приїхали до Львова, а один долучився до розмови онлайн, щоб підписати декларацію про культурну співпрацю і, зокрема, підтримку української культури у час війни. Про це повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

«Ми перебуваємо сьогодні і на культурному фронті, не лише фізичному, тому що Путін воює проти української ідентичності, яку представляє українська культура, мова. Нам важливо показати світові солідарність тих, хто представляє культуру в Європі, з Україною. Нам важлива допомога у медійній сфері, пропаганді, санкції проти російської культури, а також допомога у відновленні української культури і її промоція у світі», – говорить міністр культури України Олександр Ткаченко.

Міністри культури заявили, що країни, які вони представляють – а це Польща, Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Словенія, Словаччина, Угорщина, Румунія – підтримують українську культуру і спільно протистоятимуть і боротимуться проти російської пропаганди.

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За словами міністра культури Польщі Пйотра Глинського, у Польщі наразі реалізуються чотири проєкти для допомоги українським інституціями, які наразі розміщені в його країні. Зокрема, Польща фінансує роботу трьох симфонічних оркестрів, які готуються до світового турне.

«Російські телеканали мають бути замінені, де можливо, українськими. Тут слід посилити санкції проти Росії. Маємо підтримати українську культуру. Також підписаний меморандум, який стосується фондів. Україна, Польща, Литва започаткували фонд діджиталізації української культури. Сьогодні говоримо про фонд підтримки української культури у більшому вимірі. Це допомога українським митцям у важкій ситуації життєвій, бо в Україні не можуть багато колективів функціонувати, хоча чимало інституцій повернулися до життя. Але мова про відбудову культурних закладів, знищено понад 30 театрів. Фонд проситиме кошти у заможних країн, які захочуть допомогти», – каже Глинський.

За словами міністра Ткаченка, Росія від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого знищила в Україні понад 400 культурних закладів.