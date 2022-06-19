Рада ухвалила низку законопроєктів для захисту культурно-інформаційного простору України

Верховна Рада на засіданні у неділю ухвалила низку законопроєктів щодо захисту культурно-інформаційного простору України від впливу Росії.

Зокрема, парламентарії заборонили публічне відтворення музичної продукції російського походження в медіа та громадському транспорті, а також збільшили квоту на українську музику в ефірі радіостанцій і телеканалів (з 35% до 40%).

Крім цього, законопроєкт №7273-Д пропонує заборонити проведення гастролей за участю виконавців, які є громадянами держави-агресора.

Документ також передбачає створення списку виконавців РФ, які засуджують агресію проти України, з метою дозволити виконувати твори таких авторів. Право оновлювати такий список пропонується закріпити за РНБО.

Крім того, Верховна Рада заборонила імпорт видавничої продукції з Росії та Білорусі (№7459). Зокрема, забороняється випуск, ввезення, розповсюдження в Україні книжкових видань, що містять твори авторів –громадян РФ. Водночас ця заборона не поширюватиметься на книги, видані в Україні до 1 січня 2023 року.

Також у неділю було ухвалено законопроєкт «щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження (№6287).

Він передбачає з 2023 року надання держсубсидії (у розмірі до 20% доходу) для відшкодування витрат на оренду нерухомого майна, що використовується суб’єктом видавничої справи, а також допомогу у вигляді сертифіката на придбання книг на 0,3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (зараз це 800 грн).

У неділю, 19 червня, Верховна Рада ухвалила в цілому 15 законів та 3 постанови, в першому читанні – два законопроєкти.