Пошкоджені армією РФ культурні об’єкти документують за спеціальною технологією – Мінкульт

Міністерство культури та інформаційної повідомило, що пошкоджені російською армією об’єкти культурної спадщини в Україні документують за допомогою 3D-сканерів.

Згідно з повідомленням, спеціальну технологію вже випробували з допомогою фахівців з Латвії.

«Разом з українськими колегами протягом тижня вони здійснили 3D-сканування двох пам’яток культурної спадщини у Чернігові, пошкоджених внаслідок російських обстрілів, а також двох пам’яток сакральної архітектури, на Львівщині та в Києві. Отримані матеріали в подальшому використовуватимуться при розробці реставраційних програм», – повідомили в міністерстві.

Повідомляється, що схожу технічну допомогу уряд Латвії надавав Іраку у 2005-2006 роках.

«Такі ж технології використовувались для документування об’єктів, занесених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, у зонах бойових дій в Іраку та Сирії», – розповіли у мінкульті.

За даними влади, нині в Україні зафіксовано близько 400 епізодів злочинів армії РФ проти культурної спадщини та культурних інституцій України.