Ліна Костенко отримала від Франції орден Почесного легіону – Кличко

Українська поетеса і дисидентка Ліна Костенко отримала французький Орден Почесного легіону. Про це повідомив, зокрема, мер Києва Віталій Кличка 14 липня.

«Дуже радий був привітати сьогодні Ліну Василівну Костенко, яку в посольстві Франції нагородили найвищою нагородою Франції – Орденом Почесного легіону. Для мене Ліна Василівна – уособлення духу і гідності українського народу», – прокоментував він.

Він додав, що Костенко присвятила лицарський орден українським військовим.

14 липня Франція відзначає національне свято – День взяття Бастилії.

Орден Почесного легіону – це найвища цивільна нагорода Франції, яка присуджується також за військові заслуги. Її присуджує президент країни.

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Ліна Костенко – лауреатка Шевченківської премії, поетеса-шістдесятниця, почесний професор «Києво-Могилянської академії». Свого часу вона відмовилася від звання Героя України, але у різних рейтингах відомих людей країни зазвичай посідає одне з чільних місць.

Останніми роками Ліна Костенко не з’являється не публіці, живе у Києві.