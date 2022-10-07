В ООН з’явиться доповідач про порушення прав людини у Росії

Рада ООН із прав людини створить посаду спеціального доповідача про порушення прав людини у Росії. За це 7 жовтня проголосували 17 країн-членів Ради, проти – шість, решта – утрималася. Таке рішення вперше ухвалили щодо країни, яка є постійним членом Ради безпеки ООН.

Рішення ухвалили через багаторічні повідомлення про порушення прав людини в Росії, які вимагають міжнародної відповіді. Особливу увагу Рада з прав людини звертає на ухвалення Москвою після 24 лютого нових законів про «фейки» і «дискредитацію армії», що обмежують свободу слова, та переслідування правозахисних груп, що посилюється.

Спеціальний доповідач фіксуватиме факти порушення прав людини в країні, працюватиме з громадянським суспільством і місцевими правозахисними ініціативами, та надаватиме відомості й рекомендації міжнародним організаціям.

Поки незрозуміло, чи співпрацюватимуть із доповідачем влада самої Росії та її офіційні органи, які займаються захистом прав людини. Як уточнює правозахисний сайт «ОВД-Инфо», представники Росії в органах ООН у Женеві неодноразово висловлювалися проти проєкту, називаючи його «одіозним».

Постійний представник Росії в ООН Геннадій Гатілов назвав резолюцію «побудованою на інсинуаціях США» і створеною для того, щоб «виплескувати на Росію потоки брехливих звинувачень».

На наступних сесіях Ради буде визначено кандидатуру доповідача, а через рік він виступить перед Радою ООН із прав людини та Генеральною асамблеєю ООН з першою доповіддю.

7 квітня, після того, як були опубліковані свідчення вбивств мирного населення в Бучі, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про припинення участі Росії в Раді з прав людини.