«Били та катували місцевих жителів Бучі». Справу щодо 10 військових РФ передали до суду – ОГП

Щодо 10 російських військовослужбовців, яких звинувачують у побитті, катуванні та погрозах вбивством мирним жителям Бучі на Київщині під час окупації, завершено розслідування, обвинувальні акти скеровано до суду, повідомляє пресслужба Офіс генерального прокурора.

Обвинувачених оголошено у розшук.

За даними слідства, під час окупації Бучі у березні російські військові тримали у заручниках цивільних людей.

«Обвинувачені позбавляли людей можливості вільно пересуватися, ставили їх на коліна, зав’язували очі липкою стрічкою та ганчірками, руки зв’язували пластиковими хомутами. Потерпілим погрожували вбивством і цілеспрямовано стріляли у їх напрямку. З метою отримання інформації про розташування військовослужбовців ЗСУ та територіальної оборони, а в окремому випадку і безпричинно, мирним жителям завдавали тілесні ушкодження. Людей били кулаками по тілу, а також прикладом зброї по ногах, пальцях ніг та грудній клітині. Крім того, окупанти грабували місцеве населення, забираючи особисті речі та побутову техніку», – повідомили в Офісі генпрокуратури.

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2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу, де загинули щонайменше 400 людей.

Україна і представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.