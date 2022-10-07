Байден назвав високим ризик ядерного «Армагеддону»

Президент США Джо Байден вважає, що загроза застосування Кремлем ядерної зброї є найвищою за останні шість десятиліть. 6 жовтня Байден заявив американським ЗМІ, що Путін «не жартує», коли погрожує застосувати свій ядерний арсенал в Україні.

«Ми не стикалися з перспективою «Армагеддону» (з часів президента США Джона Кеннеді та кубинської ракетної кризи) у 1962 році», – сказав Байден у Нью-Йорку.

Президент США пов’язав ядерні погрози з поразками армії Росії на полі бою в Україні.

У 1962 році Сполучені Штати при Кеннеді та Радянський Союз під керівництвом Микити Хрущова були близькі до застосування ядерної зброї через присутність радянських ракет на Кубі.

Минулого тижня Росія заявила про так зване приєднання, а фактично анексію, чотирьох українських областей, які вона контролює частково завдяки своїм військам, порушивши міжнародне право. Президент РФ Володимир Путін, якому 7 жовтня виповнюється 70 років, заявив, що Москва розглядатиме українські атаки на ці регіони як атаки на саму Росію і буде використовувати всі засоби для їхнього захисту.

Україна і Захід засудили незаконні дії Кремля, пов’язані з псевдореферендумами і спробами анексії. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.

Україна заявляє, що озброєним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.