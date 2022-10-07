Росія змінила командувача Східним військовим округом на тлі невдач в Україні

У той час, як Україна продовжує звільняти від окупаційних російських військ населені пункти на сході, Москва, як повідомляють, змінила ще одного вищого командувача своїх збройних сил.

Голова російського регіону Дагестан Сергій Меліков 7 жовтня написав у телеграмі, що очільником Східного військового округу призначили вихідця з Північного Кавказу генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.

Округ базується на Далекому Сході Росії, але значна частина його персоналу зараз бере участь у повномасштабному неспровокованому вторгненні Росії в Україну.

Мурадов, який серед інших російських посадовців потрапив під санкції Заходу, очолював російські війська в східних регіонах України, Донецькій і Луганській областях, частина яких перебуває під контролем підтримуваних Росією бойовиків від 2014 року. Він також командував російськими силами в сепаратистському регіоні Азербайджану Нагірному Карабасі.

7 жовтня російське агентство РБК із посиланням на джерела, близькі до російських військових, без подробиць повідомило, що Мурадов замінив на посаді генерал-полковника Олександра Чайка.

Офіційного підтвердження цього повідомлення не було.

3 жовтня РБК повідомило, що командувач Західним військовим округом генерал-полковник Олександр Журавльов був замінений невдовзі після серйозних втрат Росії на північному сході України у вересні та повернення українськими силами стратегічного міста Лиман у Донецькій області.

У вересні генерала Дмитра Булгакова, заступника міністра оборони, відповідального за матеріально-технічне забезпечення, змінив генерал-полковник Михайло Мізінцев, якого Європейський союз звинувачує в організації облоги українського Маріуполя на початку повномасштабної війни, у результаті якої загинули тисячі цивільних жителів.

У серпні державні ЗМІ в Росії заявили, що командувача Чорноморським флотом було звільнено після того, як Україна здійснила кілька успішних атак, у результаті яких був затоплений російський крейсер «Москва» і знищені вісім військових літаків на базі в окупованому Криму.

Раніше сьогодні видання The Washington Post із посиланням на джерела в американській розвідці повідомило, що людина з близького оточення президента Росії Володимира Путіна вступила з ним у пряму суперечку через невдачі, яких зазнає російська армія у війні проти України.

За повідомленням, про деталі конфлікту, як і про ім’я людини, яка вступила в суперечку з Путіним, розвідка повідомила президенту США Джо Байдену під час одного з регулярних брифінгів. Видання імені цієї особи не називає.

Як зазначає видання, про випадки прямої незгоди з Путіним людей із його «ближнього кола» раніше не було відомо.