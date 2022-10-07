Більш ніж половина танкового парку України складається з трофеїв, захоплених у росіян – британська розвідка

Перепрофільована трофейна російська техніка зараз становить значну частину військового парку України, йдеться в повідомленні Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.

«Україна, ймовірно, захопила щонайменше 440 російських основних бойових танків та близько 650 інших бронемашин з моменту вторгнення. Більше ніж половина наявного наразі танкового парку України потенційно складається з трофейних машин. Нездатність російських екіпажів знищити непошкоджену техніку перед відходом чи здачею у полон свідчить про їхню погану підготовку та низький рівень бойової дисципліни», – йдеться в повідомленні.

Російські сили, вказує британська сторона, зазнають сильного тиску на декількох ділянках, та деморалізовані.

Російська сторона про втрати техніки не повідомляє.

Напередодні видання The Wall Street Journal із посиланням на аналітиків Oryx та військових чиновників вказувало, що з початку повномасштабної війни Росія покинула на території України більше озброєння, аніж передали Києву західні країни.