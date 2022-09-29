Резніков: відсутність новин про поставки зброї не означає скорочення допомоги Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що відсутність постійних новин щодо постачань зброї до України не означає їх скорочення.

«Неправда. Спочатку партнери нам допомагали пошуком будь-якого радянського озброєння – від боєприпасів до самих систем...Перші MLRS системи – це подія. Але далі ми не розповідаємо скільки боєприпасів ми до них отримуємо. Інтенсивність рапортування впала. Крім того, багато партнерів із «Рамштайну» кажуть, що «ми даємо ось це і це, але не треба про це робити допис». Я, виконуючи їхні побажання, не розповідаю. Ми після перемоги всіх похвалимо», – сказав Резніков в ексклюзивному інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За словами міністра, ВПК країн-учасниць «Рамштайну» отримали сигнал, що їхні уряди підтримують довгострокову перспективу підтримки України.

«Вони розуміють, що треба не лише сьогодні дати нам зброю та боєприпаси. Потрібні ремонт, обслуговування, а далі – запуск виробництв. Вони зацікавлені виробляти собі, щоб зброю зі складів віддавати нам», – розповів він.

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Олексій Резніков зауважив, що щодо ППО «короткої» дії Україна отримала політичне рішення щодо NASAMS та IRIS-T.

«До речі, щодо протикорабельних ракет Harpoon теж питання вирішено, вони товаришують з нашим «Нептуном» і відігнали російський флот до Новоросійська. Залишилися середня та велика дальність. А ось щодо бойової авіації і танків питання не вирішено. Є багато чинників, зокрема довге навчання. Але головне, найімовірніше, – те, що це найдорожче, що може бути, і потребує ремонту, догляду, обслуговування. Дати сьогодні танки і не взяти на себе зобов'язання щодо їх обслуговування не можна», – пояснив міністр оборони.

Він вважає, що політичне рішення, яким буде бойовий танк в Україні, – це питання часу.

На початку вересня відбулося п’яте засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у Німеччині. Під час засідання, серед іншого, домовилися про подальшу активізацію програм підготовки українських військових.