У Криму затор перед Керченським мостом розтягнувся на 5 кілометрів – ЗМІ

У Криму другий день спостерігаються величезні затори при в'їзді на Керченський (Кримський) міст. Про це повідомляють кримські та російські ЗМІ, телеграм-канали.



Кореспондентка російського телеканалу «Вісті Крим» заявила про «величезний затор з охочих потрапити на Кримський міст». Вона розтяглася щонайменше на 5 кілометрів. Водії та їхні пасажири годинами стоять у черзі.



Російський телеканал «Крим 24» повідомив, що всі легковики перед заїздом на Керченський міст заїжджають до пункту огляду. Також на мосту діє обмеження швидкості.



«Вісті Крим» також повідомив, що в Кримському рибному порту утворилася черга з вантажівок. Водії фур по кілька годин чекають навантаження на пором.



Затори також спостерігаються з боку Росії. Російське держагентство ТАРС повідомило, що черга приблизно з 200 автомобілів сформувалася на під'їздах до порту «Кавказ» на російській стороні Керченської протоки, звідки має відходити пором до Криму.



9 жовтня російський голова Криму Сергій Аксьонов оголосив, що до особливого розпорядження рух автомобільною частиною Керченського (Кримського) мосту заборонено для вантажівок і автобусів. За його даними, рух мостом дозволено тільки для легкових автомобілів.

8 жовтня стався вибух на автомобільно-залізничному мосту, що з’єднує Росію з окупованим Кримським півостровом. Вибух пошкодив важливий маршрут постачання для російських військ на окупованій частині України. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом у вантажного поїзда, потім – що вибухнула вантажівка. Рух мостом перекрили.

Україна не брала на себе відповідальності за удар, але видання The New York Times повідомило з посиланням на неназваного високопоставленого українського чиновника, що українські спецслужби організували напад.