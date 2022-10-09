З’явилися супутникові фото вибуху і пожежі на Кримському мосту

Агентство Reuters опублікувало супутникові фото американських компаній Maxar Technologies і Planet Labs, на яких видно руйнування внаслідок вибуху і пожежі на Керченському (Кримському) мосту 8 жовтня, що з’єднує окупований Крим із територією Росії.

Після інциденту на кримських АЗС утворилися величезні черги. Російська влада заявила, що запустить роботу Керченської поромної переправи.

За версією російських слідчих, на Керченському мосту стався підрив вантажного автомобіля, який спричинив обвалення двох прольотів його автомобільної частини і сильну пожежу на залізничній. Троє людей загинули.

Російська влада ввечері 8 жовтня заявила, що відкрила рух поїздів і легкових авто Керченським мостом. При цьому автобуси не пустили мостом, їх пообіцяли перевезти поромами.

Вибух на Кримському мосту з подальшою пожежею стався вранці 8 жовтня. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом у вантажного поїзда, потім – що вибухнула вантажівка. Рух мостом перекрили.

Україна не брала на себе відповідальності за удар, але видання The New York Times повідомило з посиланням на неназваного високопоставленого українського чиновника, що українські спецслужби організували напад.