Україна назвала Росію «державою-терористом» на екстреному засіданні ООН

Посол України в ООН засудив Росію як «державу-терориста» під час екстреного засідання Генеральної асамблеї ООН, що відбулося всього через кілька годин після того, як українські міста зазнали масованих ракетних ударів із боку російських військ.

«Росія вкотре довела, що є терористичною державою, яку необхідно стримувати найсильнішими способами», – зазначив посол Сергій Кислиця.

ООН запланувала засідання 10 жовтня, щоб обговорити нещодавню анексію Росією чотирьох окупованих українських територій, що є порушенням міжнародного права. Але на засіданні переважно йшлося про засудження масованих обстрілів Росією української території 10 жовтня, внаслідок чого, за останніми даними, загинули 14 і поранені 97 людей, а також пошкоджені об’єкти інфраструктури, житлові будинки, школи, дитячі майданчики, музеї.

Генеральна асамблея ООН, що складається зі 193 членів, 10 жовтня вирішила провести відкрите, а не таємне голосування, щодо проєкту резолюції, яка засуджує «незаконні так звані референдуми», проведені Росією на окупованих районах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також «спробу незаконної анексії» цих територій Росією.

Дипломати заявили, що голосування щодо резолюції, ймовірно, відбудеться 12 жовтня.

У вересні Росія наклала вето на подібну резолюцію в Раді безпеки ООН, до якої входить 15 членів.

За повідомленням ДСНС України, внаслідок ракетних обстрілів 10 жовтня залишаються знеструмленими 1 307 населених пунктів у Київській (13), Львівській (353), Сумській (766), Тернопільській (169) і Хмельницькій (6) областях.

Генеральний штаб Збройних сил України раніше повідомив, що інфраструктура і цивільне населення понад 20 населених пунктів України постраждали внаслідок масованих обстрілів із боку Росії 10 жовтня.

«Для ударів по містах і селах противник використав крилаті, балістичні, зенітні керовані ракети й ударні безпілотні літальні апарати. Силами і засобами Повітряних сил, а також протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних сил України, було знищено 56 повітряних цілей: 43 крилаті ракети і 13 безпілотних літальних апаратів. Загроза завдання противником авіаційних і ракетних ударів на всій території України зберігається і надалі», – наголошують у Генштабі.

За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди.

У Міністерстві енергетики повідомили, що Україна припиняє експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він погрожує новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».