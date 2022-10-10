Військові повідомили про збитий російський літак на Херсонщині

Українські військові збили російський штурмовик у небі над Херсонською областю, повідомило Повітряне командування «Південь».

«10 жовтня близько 14:30 на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь» збито російський штурмовик Су-25», – йдеться в повідомленні.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 10 жовтня російські сили втратили у повномасштабній війні проти України 267 літаків.

Російська сторона дані про ці втрати не коментує.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.