Шмигаль заявив про нормальне функціонування енергосистеми, але закликав готуватися до «важкої зими»

Після масованих ракетних ударах РФ по українських об’єктах енергетики електропостачання відновили для майже 4 тисяч населених пунктів, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Українська енергосистема функціонує в нормальному режимі. Ми не запитували аварійну допомогу в наших європейських сусідів. Дефіциту потужностей немає. Прямо зараз продовжуються ремонтні роботи. Загалом електропостачання відновлено для майже 4 тисяч населених пунктів та мільйонів споживачів», – заявив він.

Водночас Шмигаль попередив, що усі мають бути готові до тимчасових перебоїв з електроенергією – там, де це необхідно, для уникнення перевантаження енергомереж вимикається світло за графіком.

«Не будемо прикрашати дійсність – ця зима буде важкою. Тому ще раз закликаємо всіх ретельно готуватися до зими. Бажано, аби в кожної родини був запас необхідних базових речей: теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованих ракетних обстрілів зникне світло чи тепло», – зауважив прем’єр.

Після масованих обстрілів об’єктів енергетики українців закликали обмежити електроспоживання з 17:00 до 22:00. Це можна зробити, не вмикаючи енергомісткі прилади: електроплити, електрочайники, електроінструменти, обігрівачі й кондиціонери, духовки та праски, мікрохвильові печі, кавоварки, пральні й посудомийні машини.

Компанія «Укренерго» вимушено застосувала обмеження електроспоживання у Києві та Київській області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях.

12 жовтня після зростання споживання електроенергії в «Укренерго» закликали споживачів обмежити використання електроприладів не лише у вечірні піки (17:00 - 23:00), а й у ранкові.(8:00 - 11:00).