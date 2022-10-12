«Укренерго» закликає українців обмежити споживання електрики не лише ввечері, а й вранці

Компанія «Укренерго» закликала споживачів обмежити використання електроприладів не лише у вечірні піки, а й у ранкові.

«Ми не закликаємо не вмикати світло та електроприлади весь день, але просимо ставитися до електроспоживання розсудливо вранці – з 8-ї до 11-ї години і ввечері – з 17-ї до 23-ї», – повідомляє компанія в телеграмі.

«Укренерго» пояснює це тим, що сьогодні вже з 8:00 ранку Україна споживає на 6% більше електроенергії, ніж учора.

«Зараз головна причина обмежень споживачів – необхідність знизити навантаження на магістральні мережі, щоб ремонтники «Укренерго» мали час відремонтувати обладнання, пошкоджене потужними ракетними обстрілами. Отже, що більшим буде споживання, то більше буде обмежень», – йдеться у повідомленні.

В «Укренерго» закликають споживачів не вмикати вдень одночасно кілька потужних електроприладів, а вранці й особливо ввечері, коли споживання найбільше, звести до мінімуму користування електрикою.

У компанії додають, що найменший рівень споживання електроенергії – вночі, тому саме тоді краще користуватися обігрівачами, пральними машинами, вмикати бойлери, посудомийки та інші енергозатратні прилади.



Обмеження електроспоживання застосували у Києві та Київській області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях.

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Після масованих обстрілів об’єктів енергетики українців закликали обмежити електроспоживання з 17:00 до 22:00. Це можна зробити, не вмикаючи енергомісткі прилади: електроплити, електрочайники, електроінструменти, обігрівачі й кондиціонери, духовки та праски, мікрохвильові печі, кавоварки, пральні й посудомийні машини.