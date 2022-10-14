Ракетні удари Росії по ТЕЦ та окупація. Яким буде опалювальний сезон під час війни?

Наскільки готові до опалювального сезону звільнені від російської окупації населені пункти на Херсонщині? До чого готуватися взимку жителям окупованої частини півдня? Чи є в цьому регіоні електрика, газ і вода та як жителі сплачують за комунальні послуги, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

На Херсонщині російські війська зруйнували або пошкодили понад 2600 об’єктів інфраструктури, серед яких лінії електропередач, трансформаторні підстанції, газогони, водопроводи, котельні та насосні станції, повідомив 21 вересня голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. За його словами, від роботи цих інфраструктурних об'єктів залежить опалювальний сезон на Херсонщині. Тому цього року він буде найскладнішим, каже Янушевич. Він також зазначив, що зараз обласна військова адміністрація сконцентрована на деокупованих територіях. Зокрема, на тому, щоб до зими вивезти звідти якомога більше людей, а також відновити за можливості електро-, водопостачання та опалення.

За його словами, від роботи цих інфраструктурних об'єктів залежить опалювальний сезон на Херсонщині. Тому цього року він буде найскладнішим, каже Янушевич. Він також зазначив, що зараз обласна військова адміністрація сконцентрована на деокупованих територіях. Зокрема, на тому, щоб до зими вивезти звідти якомога більше людей, а також відновити за можливості електро-, водопостачання та опалення. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 8 жовтня повідомило, що для жителів деокупованої частини Херсонщини буде виготовлено 6 тисяч пічок-«буржуйок», це зробить «Укрзалізниця». Також, за даними відомства, перевізник заготує 6 тисяч кубів паливної деревини. Допомога буде передана Херсонській обласній військовій адміністрації, яка розподілить засоби обігріву серед населення регіону.

Під час поїздки 6 жовтня до звільненого від російської армії села Золота Балка Янушевич повідомив, що найбільше місцевих жителів турбує питання, коли відновлять електроенергію. За його словами, якщо цей процес затягнеться, обласна військова адміністрація розглядає й інші варіанти електропостачання. Зокрема, це можуть бути також генератори чи сонячні електростанції.

25 вересня призначений Росією на той час «голова військово-цивільної адміністрації» окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо заявляв, що регіон розпочне опалювальний сезон начебто з газом від однієї з російських компаній. Але 13 жовтня Сальдо звернувся до керівництва Росії з проханням про допомогу в організації виїзду жителів окупованої частини Херсонщини до сусідньої Росії.

«Альтернативні засоби опалення»

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко у коментарі «Новинам Приазов'я» розповів, що джерело походження газу на окупованій частині Херсонщини наразі встановити важко, оскільки газопровід, який його забезпечує, був пошкоджений.

Самойленко також зазначив, що опалювальний сезон у деокупованих населених пунктах Херсонщини буде важким, оскільки вони «зруйновані».

«Зруйнована інфраструктура, пов'язана з енергопостачанням: це електрика, газопостачання, водопостачання. Тому сьогодні військова адміністрація разом з обласною радою, військовими, Офісом президента вирішують питання щодо розробки та виготовлення альтернативних джерел опалення. Це «буржуйка» – пічка з невеликим обсягом споживання матеріалів: вугілля, дрова чи, якщо є, газ. Це будуть альтернативні засоби опалення», – повідомив голова облради.

Самойленко зазначив, що більшість жителів звільнених населених пунктів виїхала звідти та закликав решту за можливості теж це зробити.

Забезпечити в повному обсязі тепло буде дуже важко

«Місяць тому було звільнено Високопілля, то на час звільнення в селищі проживало близько 250 людей. Сьогодні деякі з них повернулися, але кількість людей, які перебувають у деокупованих регіонах, невелика, і ми закликаємо всіх, якщо є така можливість, звертатися до військової адміністрації, до своїх адміністрацій або самоврядування на місцях і намагатися виїхати на територію, підконтрольну владі України. Тому що забезпечити в повному обсязі тепло буде дуже важко», – зауважив політик.

Крім підприємств критичної інфраструктури, на деокупованій території зруйновані самі будинки, каже Самойленко.

«Є населені пункти, де не залишилося жодного цілого будинку. Опалювати будинки, в яких немає даху, немає стін, немає вікон… Хоча держава вже сьогодні надає можливість проведення ремонтів, але, знову ж таки, не вистачає людей, які б проводили ці ремонти. Плівка, якою забиті вікна, не врятує від морозів. Тому ми намагаємось сьогодні максимально евакуювати людей, тим паче тих, які потребують особливої уваги», – розповів голова облради.

За словами політика, у містах Херсонської області, які перебувають в окупації, інфраструктура поки працює.

«Якщо брати, наприклад, Нову Каховку, то вона вже не мала централізованого опалення дуже давно, і у всіх квартирах там встановлені індивідуальні опалювальні прилади. Якщо казати про місто Херсон, воно забезпечувалось на 35-40 відсотків від можливостей Херсонської ТЕЦ і десь до 20 відсотків – це можливості теплокомуненерго. Це організації, які були потужні, але в мирний час мали проблеми з розрахунками та з подачею газу. Що буде відбуватися зараз? Будемо дивитись», – зазначив Самойленко.

Він також розповів, що сам ще донедавна сплачував за комунальні послуги за українськими банківськими реквізитами.

Я так само мав там будинок. Сьогодні в ньому живуть «наші чеченські брати», які прийшли та вирішили, що можуть вилучити цей будинок

«Я – житель Херсону, і до середини минулого місяця я так само мав там будинок. Сьогодні в ньому живуть «наші чеченські брати», які прийшли та вирішили, що можуть вилучити цей будинок за ордером, який підписаний Сальдо. Я вам скажу чесно, до моменту, поки будинок став зайнятий, моя дружина сплачувала платежі на рахунки українських банків енергопостачальних компаній. Гроші звідти точно б не потрапили до окупантів», – розповів голова облради.

Що обіцяють окупанти в Херсоні?

Керівник одного з ОСББ у Херсоні на умовах анонімності розповів «Новинам Приазовʼя», що станом на сьогодні питання з опаленням у місті ще не визначене.

«Ми до кінця не знаємо, чи будуть нам подавати з мережі опалення, але ті будинки, якими керую я, вони готові. І ми зазвичай готуємось до нового сезону опалення, щойно закінчується поточний сезон. Тобто, все літо. Ми знаємо наші системи внутрішньобудинкові, де яку засувку замінити, де який вентиль, може, полагодити, провести ревізію. А що стосується подачі, то обіцяють з наступного тижня подавати тепло, а чи буде ця подача – покаже час», – розповів херсонець.

За словами чоловіка, вода, газ і електрика у Херсоні зараз є.

«Що стосується мереж, в нас вода подається своєчасно постійно в будинки в нашому мікрорайоні. Я не бачу проблем зараз стосовно води, електрики, газу – все це подається. Щодо ліфтів, нам радять до 17-ї години користуватись, а потім ні. Тому що не приїде технік, щоб відремонтувати чи визволити людину, та доведеться або мешканцям визволяти свого сусіда з ліфта, якщо він зупиниться аварійно, або чекати ранку», – повідомив голова ОСББ.

Він також розповів, що містяни не сплачують за комунальні послуги окупантам, а досі намагаються переказувати гроші на рахунки за українськими банківськими реквізитами.

«Куди сплачувати, наразі невідомо, тому що повідомлення було від так званої нової адміністрації: «Можете не платити протягом вересня, жовтня, а тоді в листопаді ми нарахуємо щось». Тому люди не розуміють і не платять взагалі. Ті, хто має «Приват24», заходять і сплачують, а деякі співвласники за утримання своїх будинків сплачують готівкою. Хто має картку і «Приват24», це голова чи бухгалтер, потім сплачують зі своєї картки і людині дають квитанцію. Ось такий алгоритм працює», – повідомив голова ОСББ.

Мелітополь, Бердянськ: «немає газу – не буде тепла»

Тим часом в окупованому Мелітополі Запорізької області через відсутність газопостачання опалювальний сезон, швидше за все, не розпочнеться, повідомив міський голова Іван Федоров.



За його словами, у Мелітополі протягом 3-х місяців немає газопостачання, а 95% опалювальних приладів працюють саме від газу. Проте російські окупаційні сили обіцяють, що газ з’явиться, каже Федоров. Втім, у Бердянську він зник за 2 місяці до Мелітополя та досі не з'явився.

Окупанти обіцяли запустити газ з 1 до 10 жовтня, але цього не сталося, розповів Федоров. За його словами, росіяни анонсували завезення вугілля та дров на тимчасово окуповані території. Однак у Мелітополі всі котельні працюють виключно на газі.

Призначений Росією керувати окупованою частиною Запорізької області Євген Балицький 12 вересня заявив, що подача газу з Росії до Бердянська почнеться з 15 вересня.

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов у коментарі «Новинам Приазов'я» нагадав, що в цьому місті газопостачання відсутнє ще з березня, оскільки через бойові дії була пошкоджена магістральна мережа в Донецькій області.

Дудукалов розповів, що станом на сьогодні газопостачання в місті досі немає і воно навряд чи з'явиться.

Котельні, які є в опалювальній системі міста, також не можуть працювати

«Потрібно, щоб було заведено, під’єднано з якоїсь магістралі місто й інші населені пункти. А через відсутність газопостачання не лише побутовим способом люди не можуть користуватися газом, а й котельні, які є в опалювальній системі міста, також не можуть працювати. Поспілкувавшись зі спеціалістами, я з’ясував такий факт, що теоретично окупанти могли б під’єднати виключно теплопостачання шляхом підключення котелень до газу. Але цього не відбувається, бо магістралі немає», – пояснив політик.

Він повідомив, що Бердянське підприємство теплових мереж співпрацює з російськими окупаційними силами.

«Це підприємство стало заручником, бо воно приватне, акціонерне і воно напряму залежало безпосередньо від газопостачання. Сьогодні і це підприємство, і взагалі Бердянськ під окупацією не має перспектив, зокрема, в опалювальному сезоні», – каже Дудукалов.

Посадовець також розповів, що в місті час від часу бувають відсутні електроенергія та вода.

Якщо не буде газу, якщо не буде теплопостачання, то це збільшить в рази навантаження на електромережі

«Ми розуміємо, що комунікації, інфраструктура – взаємозалежні одна від одної. Якщо не буде газу, якщо не буде теплопостачання, то це збільшить в рази навантаження на електромережі», – зазначив Дудукалов.

«Ця тенденція вже є, хтось опалює кондиціонерами, хтось опалює іншими електричними приладами. Я вже мовчу, що готують собі вечерю на вогнищі. Для всіх нормальних людей це за гарним приводом, м’ясо на вогнищі, а в Бердянську це необхідність, на превеликий жаль. Перспектива вкрай погана, зважаючи на те, що вже були перебої з електропостачанням», – повідомив політик.

Заступник голови Бердянської районної ради переконаний, що Росія не може впоратися з забезпеченням опалювального сезону на окупованих територіях.

«Росіяни казали, що Україна цей опалювальний сезон точно не переживе. Україна його завжди переживала. А сьогодні, попри те, що Росія є постачальником нафти та газу, сама не може впоратися з невеличкою окупованою територією, налагодити там нормальну роботу цієї інфраструктури. Ні на що вони не здатні. Вони здатні зробити лише гірше», – наголосив Дудукалов.

«Електромережа не витримує»

Депутат Запорізької обласної ради Павло Тімофєєв зазначив, що початок опалювального сезону «під питанням» на всій окупованій частині області. Втім, зараз представники російських окупаційних сил здійснюють поквартирний обхід і перевіряють стан газової системи.

«Вони отримали такі повноваження від окупаційної влади. А саме виламувати двері в тих будинках, які не відкривають або відсутні господарі. Зараз це надзвичайно турбує тих людей, як виїхали з ТОТ, оскільки вони розуміють, що гарантувати збереження їхнього майна неможливо, – каже він.

«Це абсолютно працемісткий процес, оскільки зайти в кожне домогосподарство, перевірити газові мережі – це, за приблизними підрахунками, має тривати 3-4 місяці. Той побудинковий обхід почався нещодавно, і ми бачимо – ані газу немає, ані готовності пустити газ в домівки мешканців ТОТ», – повідомив депутат.

Тімофєєв зазначив, що у населених пунктах на окупованій території Запорізької області вже є проблеми з електричними мережами, вони не витримують навантаження.

Хтось пробує заготівлю дров, хтось купляє вугілля. Та ми бачимо, що в деяких районах окупаційна адміністрація взагалі заборонила селянам збирати сухостій

«Треба чітко усвідомити, що в Криму є свій дефіцит потужності, і він не зможе забезпечувати ще й потреби ТОТ. Тому треба готуватися до гуманітарної катастрофи, та вже зараз мешканці ТОТ шукають альтернативні варіанти. Хтось пробує заготівлю дров, хтось купляє вугілля. Та ми бачимо, що в деяких районах окупаційна адміністрація взагалі заборонила селянам збирати сухостій. Надали своїм близьким особам право займатися заготівлею дров, і вони коштують надзвичайно дорого», – розповів політик.

За словами депутата, окупанти також вимагають від місцевих жителів сплачувати за комунальні послуги готівкою.

«Наразі окупаційна адміністрація вимагає від мешканців сплачувати готівкою в касах комунальних підприємств за надання житлово-комунальних послуг. При цьому немає жодної гарантії, що ці кошти підуть на потреби і зарплати працівників ЖКГ. Немає взагалі розуміння, чи вони йдуть на розвиток інженерних мереж тощо. Наразі сплачувати за комунальні послуги через банківські установи, за допомогою банківської картки можливості немає», – зазначив Тімофєєв.

Маріуполь: «ситуація критична»

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в окупованому місті зруйновані всі об'єкти критичної інфраструктури, які пов'язані з теплопостачанням.

Централізоване газопостачання, яке на ті потужності має забезпечувати тепло в місті, не працює, воно пошкоджене ще з початку цієї фази війни

«Ми впевнені, що у Маріуполі опалювального сезону не буде. Вони (окупанти – ред.) намагаються відремонтувати декілька котелень. Однак незрозуміло, які потужності вони будуть брати. Тому що централізоване газопостачання, яке на ті потужності має забезпечувати тепло в місті, не працює, воно пошкоджене ще з початку цієї фази війни. По-друге, велике питання щодо інвентаризації самої системи теплопостачання в частині води. Тому що треба накачати систему водою, треба опресувати, перевірити. Фактично це не робиться», – зауважив радник мера.

За словами Андрющенка, у приватному секторі ситуація також є критичною.

Велика проблема з вугіллям, дровами, будь-якими носіями твердого палива, бо його немає або не вистачає, або коштує шалених грошей

«Більшість приватного сектору Маріуполя підлаштована під газове опалення, а не під тверде паливо. Газу немає, і як люди будуть виживати у своїх будинках, незрозуміло. Вони намагаються підлаштуватися, перебудуватися під тверде паливо. Дуже велика проблема з вугіллям, дровами, будь-якими носіями твердого палива, бо його немає або не вистачає, або коштує шалених грошей», – зазначив радник мера.

Також він розповів, що окупанти завозять до Маріуполя мобільні котельні, але це не врятує ситуацію, переконаний Андрющенко.

«Вони будують, ремонтують великі приміщення, колишні гуртожитки, готелі під такий собі хостел і намагаються розселяти там на зиму людей, обігрівати мобільними котельнями, які працюватимуть на дизельному пальному. Подивимося, що з цього вийде. Вони не сильно рухаються, а зима вже не за горами. Якщо скласти все докупи і проаналізувати, то виходить, щонайменше 40% населення Маріуполя, яке залишилося сьогодні в місті, буде без доступу до якогось цивілізованого опалення», – зазначив політик.

Інфраструктура, пов'язана з електро- і водопостачанням, теж зруйнована, стверджує радник мера Маріуполя.

Найбільш критичною ситуацією є неробоча каналізація. Водовідведення забите, не працює – та фактично це найбільша загроза найближчим часом

«Десь на 50-60% люди забезпечені електропостачанням і водопостачанням. Знову ж таки, з постійними відключеннями, перебоями. Крім того, якщо казати про водопостачання, найбільш критичною ситуацією є неробоча каналізація. Водовідведення забите, не працює – та фактично це найбільша загроза найближчим часом», – підкреслив Андрющенко.

Він додав, що на сьогодні маріупольці поки не сплачують за комунальні послуги.

«Якось воно незрозуміло рухається, намагаються роздавати (окупаційні сили – ред.) якісь договори, квитанції поки що ніхто нікуди не сплачує. Однак з нового року всі знають, що за всі комунальні послуги вони почнуть сплачувати, за проїзд почнуть сплачувати, тобто незрозуміло, за що фактично. Але ми впевнені, що рахунки будуть отримувати, до того ж, будуть відкриті якісь банківські рахунки, тому що банківська система там повноцінно не працює», – повідомив політик.

З огляду на війну та бойові дії редакція не може незалежно перевірити ці свідчення.

Окупація ЗАЕС і дефіцит електроенергії

Директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко зазначив, що відключення Запорізької АЕС загалом поки не вплинуло на забезпеченість електроенергією українських споживачів.

Через відключення ЗАЕС ми не можемо вже експортувати електричну енергію, а це втрата приблизно 150 мільйонів євро щомісяця

«У нас був певний профіцит потужності, це по-перше, і по-друге, зниження з початку військових дій десь на 30-35 відсотків споживання електричної енергії. Тому люди і споживачі так сильно не відчувають поки що саме відсутність шести блоків на Запорізькій атомній станції. Але, з іншого боку, це вже відчутно для експортерів електричної енергії. Тому у нас вистачає лише потужностей генерації забезпечити внутрішні потреби. Через відключення ЗАЕС ми не можемо вже експортувати електричну енергію, а це втрата приблизно 150 мільйонів євро щомісяця», – зауважив енергетик.

Втім, якщо станція буде залишатися в окупації, Україна може відчути дефіцит електроенергії у зимовий період.

«Можливий навіть дефіцит електричної енергії в окремі дні зимові до 2 гігават за потужністю. Це для людей означає, в першу чергу, ризик можливих аварійних відключень по графіку. Тобто, можливі відключення по 2, 3, 4 години на добу по різних регіонах», – пояснив експерт.

Омельченко закликав жителів окупованих територій за можливості евакуюватися звідти або переїхати на зимовий період до сільської місцевості.

Буде дуже кризова ситуація, оскільки окупанти не займаються підготовкою до зимового періоду

«На окупованих територіях буде дуже кризова ситуація, оскільки окупанти не займаються підготовкою до зимового періоду, вони не закуповують паливо, не займаються ремонтними роботами, вони дбають про забезпечення своєї армії. На людей їм зовсім немає ніякого інтересу працювати. І тому ті, хто може, вони мають з окупованих, прифронтових регіонів евакуйовуватися. Чи переїжджати в сільську місцевість, де є можливість забезпечувати своє енергозабезпечення за рахунок котлів, що працюють на твердому паливі, чи печі якісь існують в хатах сільських», – зазначив експерт.