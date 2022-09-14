В «Укренерго» кажуть про підготовку резервів на випадок ударів РФ по інфраструктурі

Компанія «Укренерго» готує резервні шляхи живлення електроенергією на випадок російських атак по енергетичній інфраструктурі України, повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький на брифінгу.

«Ми готуємось до будь яких сценаріїв, ми готуємо резервні шляхи живлення і аварійний запас. Ми готуємо своїх людей і аварійні ремонтні бригади, які цілодобово будуть обслуговувати мережі, відновлювати їх так, щоб у всіх споживачів було світло в оселі», – сказав Кудрицький.

За його словами, компанія вже має досвід через пошкодження військами РФ у березні ліній електропередач, які зв’язують Київський енерговузол з енергосистемою України.

«Нам потрібно було вдаватись до нестандартних рішень, щоб забезпечити надійність живлення енерговузла під час холодних температур. Київські споживачі цього і не помітили», – сказав він.

Кудрицький відзначив важливість об’єднання України з енергосистемою Європи, а не Росії та Білорусі, як це було до 23 лютого.

«Те, що ми з’єднані з європейською енергомережею, дає нам можливість отримати електроенергію з-за закордону. Це кардинально змінює ситуацію з точки зору енергетичної безпеки», – додав він.

11 вересня внаслідок російських ракетних обстрілів по об’єктах критичної інфраструктури сталося знеструмлення в Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Сумській, Харківській областях. Повідомлялося про перебої з постачанням води. Через вибухи розгорілася сильна пожежа на Харківській ТЕЦ-5, загинули двоє енергетиків.

У посольстві США назвали атаку РФ на об’єкти інфраструктури очевидною відповіддю на успіхи ЗСУ на фронті. А президент Володимир Зеленський у зв’язку з подіями звернувся до росіян: «Холод, голод, темрява й спрага – для нас не так страшно й смертельно, як ваші «дружба й братерство».