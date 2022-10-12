В «Укренерго» назвали умову, за якої у Києві не буде примусових обмежень електроспоживання

Компанія «Укренерго» заявляє про стабілізацію енергопостачання Києва та центральних областей України і закликає населення надалі мінімізувати споживання електроенергії у пікові періоди, щоб не довелося відключати світло.

«Укренерго» стабілізувало енергопостачання Києва та центральних областей України. Сьогодні ввечері є велика ймовірність, що нам не доведеться запроваджувати примусові обмеження споживачів у цих регіонах. Але, аби це стало можливим, необхідно, щоб рівень споживання в енергосистемі перестав зростати», – йдеться у повідомленні компанії в телеграмі.

В «Укренерго» вкотре наголошують, що потрібно мінімізувати використання електроенергії ввечері та вранці – це дозволить не допустити зростання.

В компанії додали, що графіки аварійних обмежень поки що залишаються у Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Раніше 12 жовтня в «Укренерго» закликали споживачів обмежити використання електроприладів не лише у вечірні піки (17:00 - 23:00), а й у ранкові.(8:00 - 11:00).

Після масованих обстрілів об’єктів енергетики українців закликали обмежити електроспоживання з 17:00 до 22:00. Це можна зробити, не вмикаючи енергомісткі прилади: електроплити, електрочайники, електроінструменти, обігрівачі й кондиціонери, духовки та праски, мікрохвильові печі, кавоварки, пральні й посудомийні машини.

Компанія «Укренерго» вимушено застосувала обмеження електроспоживання у Києві та Київській області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях.