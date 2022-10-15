Київська ОВА повідомляє про ракетний удар в області, попередньо без жертв

Російські війська завдали ракетного удару по Київській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба вранці 15 жовтня.

«Київщина! Ракетний удар по одній із громад області. Усі служби працюють, рятувальники на місці. Попередньо без жертв», – повідомив він.

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Кулеба закликав не знімати й не публікувати фото та відео з місць влучання.

Рано вранці 15 жовтня в усіх областях України тривала повітряна тривога.

13 жовтня російські війська вдарили дронами-камікадзе по Київській області, ніхто не постраждав.