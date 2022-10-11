На Київщині сили ППО збили дві ракети – обласна влада

Сили протиповітряної оборони збили ракету в Київській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«В одному з районів області силами ППО збито ракету. Повітряна тривога все ще триває, тому перебувайте в укриттях», – закликав він.

Згодом Кулеба заявив про збиття ще однієї ракети.

Крім того, голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про роботу ППО в своїй області. Також про роботу підрозділів ППО повідомив голова Одещини Максим Марченко.

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Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що російські війська запустили ще 10 ракет, при цьому попередній пуск ППО півдня України «відпрацювала на п’ятірочку».

Раніше очільник Вінниччини Сергій Борзов заявляв про влучання в області. Він додав, що «всі служби працюють», і закликав дотримуватися заходів безпеки.

На цей момент в усіх регіонах України, крім Криму, триває повітряна тривога.

Інфраструктура і цивільне населення понад 20 населених пунктів України постраждали внаслідок масованих обстрілів із боку Росії 10 жовтня. Рятувальники загасили понад 30 пожеж. За даними ДСНС, на ранок 11 жовтня відомо про 19 загиблих і 105 поранених.

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За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди.

У Міністерстві енергетики повідомили, що Україна припиняє експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він погрожує новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».