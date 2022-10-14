У російському Бєлгороді повідомляють про пожежу на електропідстанції «після обстрілу»

У російському Бєлгороді, неподалік кордону з Україною, «після обстрілу» пошкоджена електропідстанція на 110 кВт, на ній виникла пожежа, яку вже загасили, заявив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

За повідомленнями російських ЗМІ, частина міста залишилася без електрики.

Гладков не вказував, кого вважає відповідальним за обстріл.

Губернатор також повідомив, що з 17 жовтня у Бєлгороді та області будуть оголошені шкільні канікули. Раніше більшість шкіл та вишів міста та області перейшли на режим дистанційного навчання через «небезпечну ситуацію». Раніше, за даними влади, через обстріл у Бєлгородській області було частково зупинено залізничний рух.

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Напередодні у Бєлгороді при влучанні уламків ракети або збитого літального апарату був пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. У місті працювала система ППО. Пізніше в результаті ще одного обстрілу стався вибух на складі боєприпасів. Слідчий комітет Росії повідомив про загиблих і поранених. Телеграм-канал Baza, без вказівки джерела інформації, повідомив, що внаслідок вибуху поранено 14 співробітників Росгвардії, ще декілька загинули. Влада регіону пов’язує ці події з обстрілом з боку України.

Водночас у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ заявили, що в будинок у Бєлгороді у влучила ракета, якою російські сили хотіла атакувати Харків.

Від початку повномасштабної війни в Бєлгороді кілька разів відбувалися вибухи, які, ймовірно, стали результатом обстрілів. Українська сторона не коментує можливих обстрілів російської території.

З району Бєлгорода російські війська також запускають ракети в бік Харкова та Харківської області.