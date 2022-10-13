Росія: в Бєлгороді працювала ППО, є руйнування житлового будинку

У російському Бєлгороді неподалік від кордону з Україною працювали системи протиповітряної оборони, повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на місцеві медіа та соцмережі.

Телеграм-канали публікують фото та відео багатоповерхового житлового будинку. Ймовірно, він постраждав від потрапляння уламків газетів або збитого літального апарату.

Губернатор Бєлгородської області Владислав Гладков заявив, що місто обстріляли Збройні сили України, хоча не навів доказів. Інформації про постраждалих він наразі не навів.

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Українська сторона не повідомляла про обстріл Бєлгорода. Як правило, офіційно Україна не коментує повідомлення про вибухи на російській території. Напередодні міська влада Бєлгорода повідомляла, що система ППО збила над містом «близько 100 ракет», ці повідомлення нічим не підтверджені.

З початку війни в Білгороді кілька разів відбувалися вибухи. Через один із них загинули кілька людей.

З району Бєлгорода російські війська також запускають ракети в бік Харкова та Харківської області.