Школи прикордонних з Україною районів Бєлгородської області РФ перевели на дистанційне навчання

Влада Бєлгородської області РФ запровадила дистанційний режим навчання у школах прикордонних з Україною районів, повідомив у Telegram голова регіону В’ячеслав Гладков. Обмеження застосували і в дитсадках, де працюватимуть лише чергові групи.

Йдеться про території двох районів Бєлгородської області – 15-кілометрову зону вздовж кордону у Валуйському міському окрузі та 10-кілометрову – у Шебекінському, за винятком самого міста Шебекіно.

Рішення ухвалили на тлі почастішання обстрілів прикордонних районів, в яких влада російська влада звинувачує Україну. Київ не заявляв про свою причетність до цього.

В іншому прикордонному з Україною російському регіоні – Брянській області – 15 шкіл також перевели на дистанційне навчання з початком навчального року.

Раніше у прикордонних з Україною районах РФ після початку повномасштабного російського вторгнення було запроваджено «жовтий» рівень терористичної небезпеки.

Українські військові неодноразово заявляли, що саме з Бєлгородської області Росія запускає ракети по українських містах і селах.