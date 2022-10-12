ФСБ заявила про затримання 8 людей через вибух на Кримському мосту, ГУР відреагувало

Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав «нісенітницею» російське розслідування вибуху на Кримському мосту – його коментар цитує Суспільне мовлення.

«Нісенітниця вся діяльність ФСБ і Слідчого комітету. Це фейкові структури, які обслуговують путінський режим, тому коментувати їхні чергові заяви ми точно не будемо. Дивно, що ще ніякої візитки не знайшли в районі Кримського мосту», – сказав Юсов.

Раніше 12 жовтня Федеральна служба безпеки Росії заявила, що затримала п’ятьох громадян Росії, а також трьох людей з громадянством України та Вірменії через вибух на мосту до окупованого Криму.

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Як стверджують у ФСБ, вибух нібито стався через детонацію пристрою, який перевозили через міст. Перед цим пристрій, за версією російського слідства, відправили з Одеси до Болгарії, звідти до Грузії, до Вірменії, до Росії, а звідти – до окупованого півострова.

В організації російська спецслужба звинуватила Головне управління розвідки Міноборони України.

Вибух на Керченському мосту стався вранці 8 жовтня. За версією російських слідчих, на мосту стався підрив вантажного автомобіля, що спричинив обвал двох прольотів його автомобільної частини і сильну пожежу на залізничній. Офіційно повідомлялося про загибель трьох людей.

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Ніхто офіційно не взяв на себе відповідальності за удар, але видання The New York Times повідомило з посиланням на неназваного високопосадовця, що українські спецслужби організували напад.

Президент РФ Володимир Путін назвав вибух на Керченському мосту «терактом» і звинуватив у ньому українські спецслужби.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що звинувачення України в тероризмі та вибуху на Керченському мосту – це «надто цинічно навіть для Росії».