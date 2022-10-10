Автобуси і вантажівки з Криму до Росії перевозять поромом, у Керчі – затори – фото

В окупованому Криму російський пором «Лаврентий» почав здійснювати перевезення автобусів і вантажних автомобілів із Керченського морського рибного порту.

Як повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, через те, що потік автомобілів спрямований через центральну частину Керчі, автомобільний рух у місті значно утруднений, на дорогах – затори.

Повідомляється, що пором «Лаврентий» слідує маршрутом Керченський морський рибний порт – порт «Кавказ».

9 жовтня призначений Росією голова Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов) оголосив, що наразі Керченським мостом дозволено проїзд тільки для легкових автомобілів. Фури й автобуси можуть залишити півострів поромом. Залізниця на мосту «працює у штатному режимі», уточнив Аксьонов.

Вибух на Керченському мосту стався вранці 8 жовтня. За версією російських слідчих, на мосту стався підрив вантажного автомобіля, що спричинив обвал двох прольотів його автомобільної частини і сильну пожежу на залізничній. Офіційно повідомлялося про загибель трьох людей.

Ніхто офіційно не взяв на себе відповідальності за удар, але видання The New York Times повідомило з посиланням на неназваного високопосадовця, що українські спецслужби організували напад.

Президент РФ Володимир Путін назвав вибух на Керченському мосту «терактом» і звинуватив у ньому українські спецслужби.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що звинувачення України в тероризмі та вибуху на Керченському мосту – це «надто цинічно навіть для Росії».