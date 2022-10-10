Радіо Свобода Weekly: Наслідки вибуху на Кримському мосту

Російська армія продовжує завдавати ударів по українських містах, свідчення чого публікує місцева влада. Нинішнього ранку вперше за кілька місяців пролунали вибухи в столиці України Києві. Про удари в багатьох містах України вранці 10 жовтня повідомили і в Офісі президента. Упродовж останнього тижня сталася низка подій, зокрема вибух на Кримському мосту, що пошкодив важливий маршрут постачання для російських військ на окупованій частині України. Радіо Свобода пропонує добірку публікацій, що вас може зацікавити.

Вибух на Кримському мосту (автомобільно-залізничному), що з’єднує Росію з окупованим півостровом, з подальшою пожежею стався вранці 8 жовтня. Вибух пошкодив важливий маршрут постачання для російських військ на окупованій частині України. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом у вантажного поїзда, потім – що вибухнула вантажівка. Рух мостом перекрили.

Україна не взяла на себе відповідальності за удар, але видання The New York Times повідомило з посиланням на неназваного високопоставленого українського чиновника, що українські спецслужби організували напад.

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк припустив, що вибух на Кримському мосту пов’язаний із боротьбою за владу всередині самої Росії. На його думку, Федеральна служба безпеки Росії та приватні військові компанії «намагаються з’їсти» керівництво російського Міністерства оборони та Генштабу.

Агентство Reuters опублікувало супутникові фото американських компаній Maxar Technologies і Planet Labs, на яких видно руйнування внаслідок вибуху і пожежі на Керченському (Кримському) мосту 8 жовтня.

Після інциденту на кримських АЗС утворилися величезні черги. Російська влада заявила, що запустить роботу Керченської поромної переправи.

За версією російських слідчих, на Керченському мосту стався підрив вантажного автомобіля, який спричинив обвалення двох прольотів його автомобільної частини і сильну пожежу на залізничній. Троє людей загинули.

Російська влада ввечері 8 жовтня заявила, що відкрила рух поїздів і легкових авто Керченським мостом. При цьому автобуси не пустили мостом, їх пообіцяли перевезти поромами.

Через понад добу президент Росії Володимир Путін вибух на Керченському (Кримському) мосту назвав «терактом» і звинуватив у його вчиненні спецслужби України, повідомила російська агенція «Интерфакс».



«Сумнів немає, це теракт, спрямований на руйнування критично важливої громадянської інфраструктури РФ. Автори, виконавці, замовники – спецслужби України», – сказав Путін під час робочої зустрічі з головою Слідчого комітету Росії Олександром Бастрикіним.



У свою чергу Бастрикін заявив, що до того, що сталося, причетні «громадяни Росії та зарубіжних держав, які допомагали у підготовці цього теракту».

За його словами, маршрут руху вантажівки, яка підірвалася на Кримському мосту, – це Болгарія, Грузія, Вірменія, Північна Осетія, Краснодарський край. Слідчий комітет розслідує вибух на Керченському мосту як теракт.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що обвинувачення президента Росії Володимира Путіна України у тероризмі та у вибуху на Керченському мосту – це «надто цинічно навіть для Росії».

«Путін обвинувачує Україну в тероризмі? Це виглядає надто цинічно навіть для Росії. Не минуло й 24 години, відколи російські літаки випустили 12 ракет у житловий квартал Запоріжжя, вбили 13 людей і травмували понад 50. Ні, тут тільки одна держава-терорист, і весь світ знає, хто це», – написав він у твітері.

У Росії після пошкодження Кримського мосту вперше пролунала критика президента Путіна з боку військових блогерів, написав у звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Деякі націоналістичні голоси відзначили, що Путін і його близьке оточення не спромоглися негайно відреагувати на напад на символічний міст, вперше висловивши пряму критику Путіна. Один військовий блогер попередив, що якщо Путін не зможе вжити заходів у відповідь, це «буде сприйнято за слабкість самого президента». Інший блогер зазначив, що з боку Кремля лицемірно закликати росіян об’єднатися за Путіна, якщо він не в змозі коментувати важливі події, такі як затоплення крейсера «Москва», обмін полоненими, зокрема бійцями «Азовсталі», чи поразку на Харківському напрямку», – йдеться у звіті.

В ISW додали, що інші критикували мовчання заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва щодо вибуху, враховуючи його попередні заяви про те, що будь-який напад на Керченський міст визначатимуть як порушення російських «червоних ліній».

Російські військові блогери і пропагандисти однаково закликали Кремль відновити удари по українській інфраструктурі і при цьому не закликали Росію застосувати тактичну ядерну зброю проти України, вказують дослідники.

В ISW також звернули увагу на те, що українські й російські джерела стверджували, що після вибуху на Керченському мосту Кремль почав переслідувати військових високопосадовців, але ці повідомлення залишаються неперевіреними. Детальніше – за лінком.

Такий залізо-бетонний міст досить складно зруйнувати, зауважує австралійський генерал у відставці Мік Раян. «Потрібно багато вибухівки і гарний план знесення», – написав він у твітері.

Аналітик Bellingcat Крісто Грозєв розмістив відео, на якому видно, як вантажівку оглядають перед виїздом на міст російські службовці, але не знаходять нічого підозрілого. «Один із можливих сценаріїв, – твітує Грозєв, – це те, що вантажівка була заповнена чимось достатньо законним, але таким, що можна перетворити на зброю. Наприклад, нітратом амонію. Добривом».

Росія заявила про намір швидко відбудувати міст. У здатності це зробити висловив сумнів колишній командувач сил НАТО Марк Гертлінг.

«Через місце розташування, пошкодження як залізничної, так і автомобільної ділянок, а також некомпетентність російського війська, не думаю, що Керченський міст відбудують скоро», – зазначив у твітері Гертлінг.

Він також вказує на значення удару для майбутньої стратегії Росії та України, адже пошкодження мосту ще більше ускладнить логістику для Росії, яка тепер «матиме менше можливостей для адаптації».

Раян вказує на те, що руйнування мосту не здатне повністю відрізати окупований Росією південь від каналів постачання, адже залишаються дорога через Мелітополь та поставки морем. Однак виведення мосту з ладу збільшить важливість утримання контролю росіян над Мелітополем.

Вибух показав, що Росія не здатна зберегти контроль над будь-яким із окупованих регіонів, каже Раян і прогнозує масовий виїзд росіян із Криму.

На тому, що вибух завдав значної шкоди іміджу Путіна наголошує і британський історик Тімоті Снайдер. Він зазначив у твітері, що вибух на Керченському мосту не лише «зашкодив російської логістиці», але і зруйнував основний символ путінської влади – Керченський міст.

Вибух стався лише через день після 70-річного ювілею Путіна. «Що за день народження без подарунків?» – іронічно твітує колишній литовський дипломат Лінас Лінкявічус. У дописі Лінкявічус додав відео палаючого мосту. Подробиці – за лінком.

Британська розвідка оцінила дані про вибух і пошкодження Керченського мосту, що з’єднує окупований Росією Крим і Краснодарський край Росії, заявивши, що інцидент, ймовірно, «близько торкнеться» президента Росії Володимира Путіна.

«Цей інцидент, ймовірно, близько торкнеться президента Путіна; він стався через кілька годин після його 70-річчя, Путін особисто опікувався мостом і відкрив його, а підрядником будівництва був його друг дитинства Аркадій Ротенберг. Останніми місяцями колишній охоронець Путіна, а нині командувач Нацгвардією Росії Віктор Золотов публічно запевняв у безпеці мосту», – йдеться у повідомленні, опублікованому Міністерством оборони Великої Британії у твітері.

У розвідці заявили, що вранці 8 жовтня через вибух дві з чотирьох полос проїжджої частини обвалилися в кількох місцях на протяжності приблизно 250 метрів.

«Майже напевно, транзит деяких транспортних засобів двома іншими полосами відновлено, але пропускна здатність буде серйозно знижена. Ступінь пошкодження залізничного переїзду невідомий, але будь-яке серйозне порушення його пропускної здатності, ймовірно, матиме значний вплив на і без того напружену здатність Росії підтримувати свої сили на півдні України», – йдеться у звіті.

У британській розвідці також нагадали, що залізничний переїзд був відкритий для вантажів лише в червні 2020 року, але лінія зіграла ключову роль у переміщенні важкої військової техніки на південний фронт під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Коротко про те, що могли пропустити:

Піротехніки ДСНС України активно працюють над виявленням та знешкодженням вибухонебезпечних боєприпасів, бо і жителі міста прагнуть якомога швидше повернутися до нормального життя після окупації російськими військами.

Внаслідок чергового бліцкригу Збройні сили України звільнили від російської армії практично всю Харківську область та північну частину Донецької. Війська РФ знову втекли, а українські, судячи за все, поки не планують зупинятися. Про перелом у війні говорити поки що зарано, кажуть фахівці, але ініціативою наразі твердо заволоділи ЗСУ.

Уся публікація проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» на цю тему за лінком.

Росія оголосила всіх жителів окупованих територій України своїми громадянами. Як це вплине на тих, хто продовжує залишатися в окупованих районах? З якими наслідками можуть зіткнутися ті, хто отримає російські паспорти? Яку відповідальність збирається за це запровадити українська влада, зʼясовували журналісти проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Нобелівську премію миру 2022 року поряд із ще двома лауреатами присудили українській правозахисній організації «Центр громадянських свобод». Ще двома лауреатами стали правозахисник Алесь Беляцький з Білорусі і російська організація «Меморіал».

Нобелівський комітет вказав, що премію вручили за те, що всі вони «доклали видатних зусиль, щоб задокументувати воєнні злочини, порушення прав людини та зловживання владою».

Що відомо про Центр громадянських свобода (ЦГС), який отримав Нобелівську премію миру? Що означає для України те, що українська правозахисна організація отримала Нобелівську премію миру? Як це оцінюють українські правозахисники?

Повний текст можете почитати за цим лінком.

3 жовтня мільярдер і засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск потрапив під шквал критики через опитування у твітері. Там він виклав власні пропозиції, як досягти миру в Україні, і запропонував користувачам соцмережі висловитися за чи проти.

На думку Маска, задля досягнення миру потрібно:

повторно провести голосування в окупованих регіонах під наглядом ООН, Росія має піти, якщо на це буде воля народу;

Росії треба віддати Крим; при чому, за словами Маска, Крим має формально стати частиною Росії, «як це було з 1783 року (до помилки Хрущова)»;

забезпечити водопостачання до Криму;

Україна має залишатися нейтральною.

Українські користувачі твітера обурились у відповідь на пропозиції Маска, а той назвав шквал твітів із критикою «найбільшою атакою ботів, яку він коли-небудь бачив».

Серед іншого, Маску закидають незнання історії та повторювання наративів російської пропаганди. Але, зрештою, і те, що пропозиції підприємця, імовірно, не призведуть до припинення війни. Розбираємо тези «мирного плану» Ілона Маска та що з ними не так.

Хто зараз отримує електроенергію з Запорізької атомної електростанції? Що зміниться на ЗАЕС після указу російського президента Володимира Путіна про привласнення цього об’єкта? Як російські окупанти поводяться з персоналом станції? Що може вплинути на дії Росії стосовно Запорізької АЕС, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Кримські татари знову вимушено покидають Крим. Їдуть із окупованого півострова через оголошену російським президентом Володимиром Путіним мобілізацію. За даними Представництва президента України в Криму, кримським татарам на півострові роздали до півтори тисячі повісток, інформує проєкт Радіо Свобода «Крим.Реалії». Повний текст за лінком.

Верховна Рада закликала Організацію Об’єднаних Націй, парламенти й уряди держав-членів ООН, Європейський союз, Раду Європи створити спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України.

Відповідну постанову ухвалили на засіданні парламенту, повідомляє пресслужба ВРУ.

«Створення такої інституції є необхідним, оскільки наразі немає досконалого механізму, який міг би здійснювати судове переслідування вищого політичного та військового керівництва країни-агресора за вчинення злочину агресії проти України», – йдеться в постанові.

Що передбачає цей трибунал – можна почитати за лінком.

«Майже всі вільні будинки займають російські військові. Люди в місті живуть у страху і ще більше бояться виїжджати. Окупанти не жаліють ні місцевих, ні своїх солдатів» – так жінка з Херсону описує життя в місті, яке сьомий місяць перебуває під контролем армії РФ. Жителька змогла у вересні евакуюватися. Вона погодилася розповісти проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» про те, що відбувається в місті, але на умовах анонімності, щоб не наражати на небезпеку рідних, які все ще залишаються в окупації. Більше про це – за лінком.​

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