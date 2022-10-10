«Війна в Україні токсична для командувачів армії РФ». На Заході коментують призначення Суровікіна

Російське командування призначило генерала армії Сергія Суровікіна командувачем Об’єднаного угруповання військ на війні в Україні. Про це 8 жовтня повідомило Міноборони Росії. На Заході коментують це призначення, звертаючи увагу на те, що в Росії за час масштабного вторгнення до України звільнили чи відсторонили щонайменше 8 генералів, а щонайменше 10 генералів були вбиті.

«Корумпований та брутальний генерал, навіть за стандартами російської армії», – написав у твітері про Суровікіна керівник московського бюро Financial Times Макc Седдон, з посиланням на Міноборони Великої Британії.

Раніше Суровікін командував російськими військами в Сирії. Його звинувачують у жорстокому бомбардуванні міста Алеппо. Він також командував російськими військово-повітряними силами, а з літа – групою російських військ на півдні України.

«Дехто підозрював», що Суровікін ще кілька місяців тому став фактичним командувачем, зокрема через те, що він керував найбільшою регіональною групою сил, зазначає у твітері аналітик американського центру CNAS Майкл Кофман. Він припускає, що теперішнє рішення зробить Суровікіна першим, а російського генерала Олександра Лапіна, якого звинувачували у провалі росіян під Лиманом, другим командувачем росіян в Україні.

«Війна в Україні не приносить слави російським військовим, а є токичною для головних командувачів», – йдеться в статті The Washington Post. Видання вказує, що за час війни, в Росії звільнили чи відсторонили щонайменше 8 генералів, а щонайменше 10 було вбито. Автори протиставляють російську армію, де важко зрозуміти, хто командує війною, Збройним силам України, де імена командувача генерала Валерія Залужного а також генерал-полковника Олександра Сирського добре відомі.

На тлі успіхів ЗСУ на фронті, в Москві посилилось протистояння у середовищі військового керівництва, там намагаються звинуватити один одного у провалах.

Серед критиків російського міністерства оборони опинились керівник Чечні Рамзан Кадиров, власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, а також ведучі державних російських каналів, поп-зірки та ультранаціоналістичні військові блогери, твітує Міноборони Британії.

Радник президента України Михайло Подоляк припустив, що конфлікти між російськими військовими могли бути причиною вибуху на Керченському мосту. У своєму твіті він нагадав, що фура, яка могла везти вибухівку, заїхала з території Росії і вказав, що провал ФСБ дозволяє російському міноборони «звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на півдні».

Сергію Суровікіну 56 років. Він став відомим у серпні 1991 року під час так званого путчу ДКНС. Тоді в званні капітана він командував мотострілецьким батальйоном дивізії, яка була введена до Москви. У ніч із 20 на 21 серпня колону бронетехніки, якою командував Суровікін, було зупинено в тунелі на Садовому кільці демонстрантами, які виступали проти путчу.

Тоді під час прориву колони через барикади загинули троє демонстрантів: Дмитро Комар, Ілля Кричевський та Володимир Усов. Після поразки ДКНС Суровікін був заарештований, проте в результаті розслідування звинувачення з нього зняли на підставі того, що він виконував накази керівництва.

Сергій Суровікін також брав участь у збройному конфлікті в Таджикистані, Другій російсько-чеченській війні та військовій операції в Сирії, де двічі з перервою у півтора роки командував російським угрупованням. Здобув звання Героя Росії.

В останні тижні російські війська в Україні зазнали низки поразок та залишили значні території.