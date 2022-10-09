Українські військові звільнили понад 1 170 квадратних кілометрів територій на Херсонщині – Гуменюк

Збройні сили України станом на 9 жовтня звільнили від російських військ понад 1 170 квадратних кілометрів української території на Херсонському напрямку, повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Продовжується робота із закріплення територій, з їх зачистки, проведення стабілізаційних заходів», – сказала Гуменюк в ефірі телемарафону 9 жовтня.

За її словами, російські загарбники залишають після себе багато «сюрпризів»: заміновані будівлі, дороги і поля.

7 жовтня Гуменюк повідомляла, що кількість звільнених територій на Херсонському напрямку зросла до 500 квадратних кілометрів. Тоді вона зазначала, що звільнено 29 населених пунктів.

Агенція Reuters 3 жовтня повідомила, що українські сили досягли найбільшого прориву на півдні від початку повномасштабного вторгнення Росії, прорвавши російську оборону та швидко просуваючись уздовж річки Дніпро. Російська сторона непрямо підтвердила відступ своїх сил на Херсонщині.

Президент України Володимир Зеленський також повідомляв, що ЗСУ звільнили десятки населених пунктів на південному і східному напрямках, в тому числі і на Херсонщині.