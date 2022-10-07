Кількість звільнених від військ РФ територій на Херсонщині збільшилася – Гуменюк

Кількість звільнених територій на Херсонщині збільшилася до 500 квадратних кілометрів, повідомила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Контрнаступ просувається, і наше поглиблення в різних напрямках триває. Звільнені території зросли від 400 до 500 квадратних кілометрів, і ще триває цей процес», – сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що звільнено 29 населених пунктів.

«Уже розпочинається робота, яка називається повсякденним, як то кажуть, «святом», але дуже багато роботи. Починають збирати інформацію про обставини, в яких люди проживали всі ці окупаційні дні та ночі, й починають збирати доказову базу для поповнення тієї самої «товстої справи» для трибуналу, бо справді безчинства окупантів і на херсонських територіях також зафіксовано та буде передано до відповідних міжнародних правових інстанцій», – розповіла Гуменюк.

Агенція Reuters 3 жовтня повідомила, що українські сили досягли найбільшого прориву на півдні від початку повномасштабного вторгнення Росії, прорвавши російську оборону та швидко просуваючись уздовж річки Дніпро. Російська сторона непрямо підтвердила відступ своїх сил на Херсонщині.

Президент України Володимир Зеленський також повідомляв, що ЗСУ звільнили десятки населених пунктів на південному і східному напрямках, в тому числі і на Херсонщині.