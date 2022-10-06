Напрямок Нової Каховки може стати для армії РФ проблемним – британська розвідка

Британське Міноборони з посиланням на дані своєї розвідки констатує просування Збройних сил України на південному напрямку і не виключає у цьому зв’язку проблем для російської армії, яка окупувала там значні території.

«ЗСУ 2 жовтня 2022 року розпочали новий етап наступальних дій у Херсонській області. Просуваючись на південь, українські підрозділи просунули лінію фронту ще на 20 км, головним чином завойовуючи східний берег Інгулця та західний берег Дніпра, але поки не загрожуючи основним російським оборонним позиціям. Російські командири, ймовірно, вбачатимуть зростаючу загрозу для напрямку Нової Каховки як одну з найбільш актуальних проблем. Пошкоджена переправа через Дніпро в цьому районі залишається одним із небагатьох доступних для них шляхів поповнення сил. Росія стоїть перед дилемою: відведення бойових сил за Дніпро робить оборону решти Херсонщини більш надійною; але політичним імперативом буде – залишатися і захищатися», – йдеться в огляді британських військових.

Повідомляється, що Росія направила більшу частину своїх повітряно-десантних сил для захисту Херсона, але вона має «небагато додаткових високоякісних сил швидкого розгортання для стабілізації фронту». Тому, припускає британська розвідка, РФ планує розгорнути мобілізованих резервістів на цьому напрямку.

Агенція Reuters 3 жовтня повідомила, що українські сили досягли найбільшого прориву на півдні від початку повномасштабного вторгнення Росії, прорвавши російську оборону та швидко просуваючись уздовж річки Дніпро. Російська сторона непрямо підтвердила відступ своїх сил на Херсонщині. За даними ЗМІ, карта бойових дій, яку 4 жовтня показало Міністерство оборони РФ, свідчить про відступ російських військ майже на 30 кілометрів на Херсонщині.

Президент України Володимир Зеленський 4 жовтня повідомив, що за тиждень ЗСУ звільнили десятки населених пунктів на південному і східному напрямках, в тому числі і на Херсонщині.