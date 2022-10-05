Голова Херсонської ОВА: війська РФ обстріляли нещодавно звільнені населені пункти

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив про обстріл військами РФ нещодавно звільнених населених пунктів.



Він не уточнив, коли саме це сталося і які саме населені пункти потрапили під обстріл.



«Ворог обстріляв щойно звільнені населені пункти так і вздовж лінії фронту. Є руйнування цивільної інфраструктури та тяжко травмовані місцеві жителі», – написав він у телеграмі.

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Агенція Reuters 3 жовтня повідомила, що українські сили досягли найбільшого прориву на півдні від початку повномасштабного вторгнення Росії, прорвавши російську оборону та швидко просуваючись уздовж річки Дніпро. Російська сторона непрямо підтвердила відступ своїх сил на Херсонщині. За даними ЗМІ, карта бойових дій, яку 4 жовтня показало Міністерство оборони РФ, свідчить про відступ російських військ майже на 30 кілометрів на Херсонщині.

Президент України Володимир Зеленський 4 жовтня повідомив, що за тиждень ЗСУ звільнили десятки населених пунктів на Херсонщині, Харківщині, Луганщині й Донеччині. Він також підтвердив звільнення восьми населених пунктів на Херсонщині.