Залужний: «Не маємо права перекласти цю війну на наших дітей»

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголошує, що українські військові не мають права перекласти нинішню війну на наступні покоління, «ворога потрібно знищити тут і зараз».



«На нашій землі триває боротьба, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової. Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей. Ворога потрібно знищити тут і зараз. І ми це можемо зробити», – написав він у твіттері.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та перший заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Михайло Забродський у спільній статті агентству «Укрінформ» висловили впевненість, що «тривалість війни вже вимірюється місяцями, але цей часовий рахунок перетне календарні межі 2022 року».

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У липні міністр оборони Олексій Резніков заявив, що закінчення війни до кінця цього року є «абсолютно можливим».

У травні в інтерв’ю Sky News начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав, що «більшість активних бойових дій завершиться до кінця цього року, ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, враховуючи Донбас і Крим».