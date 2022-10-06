МВС: на деокупованій Харківщині виявили понад 500 тіл цивільних

На деокупованій частині Харківщини правоохоронці виявили тіла 530 цивільних, більшість з ознаками насильницької смерті, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.



«Від 7 вересня і станом на сьогодні на деокупованих територіях Харківщини вже виявлено 530 тіл цивільних. Встановлено, що всі ці люди загинули в період окупації. 225 – це жінки, 257 чоловіки та 19 дітей. Ще 29 осіб не встановлені. Якщо говорити про загальну кількість загиблих внаслідок російської агресії РФ у Харківській області, то це 1350 людей. Ця цифра збільшується практично щодня», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, більшість з 530 тіл, які були виявлені на окупованій території, мають ознаки насильницької смерті.

За даними МВС, від початку деокупації Харківщини правоохоронці зареєстрували 928 воєнних злочинів, з яких найбільше за статтею 438 КК України.

В результаті наступу на Харківщині у вересні українські сили звільнили близько 8500 тисяч квадратних кілометрів території. Аналітики називали цю поразку Москви на той момент найбільшою з початку війни з Україною. Через дії ЗСУ російській армії довелося залишити прикордоння на півночі від Харкова, свій відступ російська сторона назвала «перегрупуванням».