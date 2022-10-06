Іранський народ на боці України – іранський журналіст

Армія РФ завдала декілька ударів дронами-камікадзе по об’єктах інфраструктури у Білій Церкві на Київщині 5 жовтня, повідомила місцева влада, постраждала одна людина. Раніше ЗСУ вже повідомляли, що збивали безпілотники іранського виробництва, однак уряд Ірану заперечує, що передавав свої дрони Росії.

Журналіст Іранської служби Радіо Свобода Род Шахіді розповів, як у самому Ірані реагують на використання їхніх безпілотників на війні в Україні та чому влада Ірану допомагає Росії, але при цьому не визнає анексії окупованих українських територій.

– Чи вимагають люди на протестах в Ірані, щоб уряд припинив підтримувати Росію у війні з Україною?

Зовнішня політика на цей момент для іранського народу не є великою проблемою

– Протести, які тривають останні три тижні, переважно стосуються внутрішніх проблем Ірану. Люди на вулицях, в університетах, особливо останні кілька днів, вимагають більше свободи для себе на цьому етапі протестів. Ні в кого зараз немає вимог до будь-кого в іранській структурі змінювати зовнішню політику, тому що зовнішня політика на цей момент для іранського народу не є великою проблемою.

Великі вимоги зараз – це свобода для жінок, свобода висловлювання та внутрішні проблеми, які не мають нічого спільного з тим, з якими країнами співпрацює Іран або яку країну Іран не вважає дружньою.

– А загалом кого іранці підтримують у війні?

Від початку війни в Україні іранці підтримували Україну. На це є дві причини

– Коли йдеться про іранську громадську думку, від початку війни в Україні іранці підтримували Україну. На це є дві причини. По-перше, більшість іранців не любить Росію. Вони не люблять Путіна, тому що Путін багато років підтримує уряд Ірану стратегічно і фінансово. Іранському народу це не подобається в принципі. З іншого боку, коли «Корпус вартових ісламської революції» три роки тому збив український літак, була величезна симпатія до України з боку іранців, тому що деякі пасажири і більшість екіпажу були українцями.

З цього моменту загальне спрямування іранської громадської думки було на боці України як країни, яка зазнала російської агресії, тому що історично іранський народ вважає Росію країною-агресором, а не союзником чи партнером.

– Чому Іран водночас офіційно засуджує, наприклад, спробу анексію новоокупованих територій України, але при цьому надає дрони Росії?

– Іранські політики завжди хочуть сказати, що ми вище цих регіональних конфліктів. Ми не хочемо втручатися безпосередньо в їхні конфлікти і мати простір для маневру між двома ворогами. І поки це спрацьовує. Насправді все зовсім навпаки.

Іран нещодавно допомагав своїм союзникам або групам, або таким країнам, як Сирія, як Ірак, як Ємен. Як і Росія, знищувати їхніх ворогів. Особливо коли Росія є найбільшою країною, що межує з Іраном. І Ірану потрібна підтримка Росії в економічній, стратегічній, міжнародній політиці.

Аналітики британської розвідки заявили 14 вересня, що Росія «майже напевно все частіше отримує зброю», зокрема, з Ірану.

Про ймовірне перше збиття іранського дрона в ЗСУ повідомили 13 вересня. Останніми тижнями все частіше з’являються повідомлення про атаки з таких дронів. «Шахід-136» – дрон-камікадзе, який виготовляє Іран. Дальність його польоту 2000 км.

23 вересня президент України Володимир Зеленський звернувся до МЗС з проханням відреагувати на використання іранського озброєння армією Російською Федерацією. З цього приводу до МЗС 23 вересня викликали тимчасового повіреного в справах Ісламської Республіки Іран в Україні.

«Іранській стороні було заявлено, що постачання іранського озброєння Росії для його подальшого використання російськими військами проти українського цивільного населення та Сил оборони напряму суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України», – повідомила пресслужба МЗС.

За оцінкою міністерства, постачання зброї Росії для війни проти України є «недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану».

«У відповідь на такий недружній акт українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві», – додають у дипломатичному відомстві.

У відповідь Іран, як повідомила агенція Reuters з посиланням на заяву речника МЗС цієї країни, висловив жаль щодо рішення України знизити рівень зв’язків через повідомлення про постачання іранських безпілотників до Росії. Речник міністерства Насер Канаані «порадив» Україні «утримуватися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами».