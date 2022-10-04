Іран: до протестів долучаються школярки та студентки

Антиурядові протести в Ірані, спричинені загибеллю молодої жінки після затримання поліцією моралі, тривають 17 день. До акцій долучилися студенти університетів та школярі старших шкіл.

У соцмережах поширюються відео заворушень у Тегерані, Караджі, Ширазі та Ісфахані, де демонстранти вигукують гасла на кшталт «Смерть диктатору».

Президент Ірану Ібрагім Раїсі під час сесії парламенту визнав «слабкості та недоліки» в країні, але, як і духовний лідер Аятолла Алі Хаменеї, звинуватив у протестах зовнішні сили.

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Масштаби заворушень, найбільш тривалих за останні десять років, важко перевірити, оскільки уряд блокує доступ до соціальних медіа та інтернету.

Свідки повідомляють про спонтанні зібрання по всій країні, які супроводжуються актами непокори – наприклад, протестувальники вигукували гасла з дахів, жінки зістрали волосся та спалювали свої головні хустки, носіння яких є обов’язковим.

Студенти-медики університету Гілан 4 жовтня протестували проти використання силовиками машин швидкої допомоги для придушення демонстрацій.

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За повідомленнями з рідного міста Махси Аміні Саккез в іранській провінції Курдистан, вчителі страйкують у школах, а студентки та школярки протестують на вулицях.

Протести в Ірані розпочалися в середині вересня після загибелі 22-річної Махси Аміні. Її затримала поліція моралі за неправильно дягнутий хіджаб. Офіційні особи заявили, що вона померла від серцевого нападу, але її родичі та деякі правозахисні групи відкинули ці заяви, наголосивши, що Аміні побили під час затримання.